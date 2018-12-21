Харьков

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В Харькове проверят противопожарную безопасность

В Харькове проверят противопожарную безопасность
Во всех Дворцах культуры и спорта в Харькове, где в период праздников будут проходить новогодние представления, проверят состояние противопожарной безопасности.
В период новогодних праздников эти объекты станут зоной повышенного внимания ГСЧС, сообщили в горсовете.

Особое внимание – Дворцу спорта на проспекте Петра Григоренко, где в этом году пройдет главное новогодние представление города, которое планируют посетить около 40 тысяч детей. Во время представления возле Дворца спорта будет дежурить бригада скорой помощи и наряд сотрудников ГСЧС.

По словам начальника Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимира Юрченко, учения проведут во Дворце спорта уже 22 декабря. В них примут участие все службы и структурные подразделения ГСЧС.

Кроме того, сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обязали провести после зимних каникул повторные учения по противопожарной безопасности в школах.

– В каждой школе города должны пройти уроки по эвакуации, чтобы преподаватели понимали, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, задымления и прочего, куда они ведут детей, чтобы не возникло столпотворения. Я вас обязываю провести такие занятия вместе с инструкторами ГСЧС, и такая работа должна проводиться в городе постоянно и системно, – рассказал первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

Директор Департамента Ольга Деменко отметила, что уроки безопасности пройдут в учебных учреждениях еще и перед началом зимних каникул.

– В конце четверти в школах проведут уроки безопасности, потому что на каникулах среди детей случается множество бытовых травм. То есть один урок мы проведем перед началом каникул, еще один – в начале нового семестра, – сообщила Ольга Деменко.

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