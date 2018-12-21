Общество

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Исследователи выяснили, почему дарить подарки приятнее, чем их получать

Исследователи выяснили, почему дарить подарки приятнее, чем их получать
Сила положительных эмоций после определенного события или действия уменьшается со временем. Однако возможность принести радость другому человеку является исключением из этого правила.
Американские исследователи обнаружили, что положительный эффект у участников, которые неоднократно дарили подарки другим людям, не уменьшался или уменьшался намного медленнее — по сравнению с теми, кто неоднократно получал те же самые подарки. Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

– Из предыдущих исследований мы знаем, что, если вы хотите сохранить ощущение радости в течение долгого времени, вам нужно отдохнуть от ежедневных вещей и испытать новый опыт. Наше исследование показывает, что такие вещи могут иметь большее значение, чем предполагалось: чем чаще мы дарим подарки другим людям, тем дольше продолжаем чувствовать себя свежо и хорошо, — объясняет сотрудник Чикагского университета Эд О’Брайен.

В одном эксперименте студенты университета получали по пять долларов в течение пяти дней; каждый раз они должны были тратить деньги на одну и ту же вещь. Исследователи случайным образом определяли, будут ли участники тратить эти деньги на себя или на кого-то другого — оставляя чаевые в одном и том же кафе или совершая пожертвования на благотворительность. После участники делились своим опытом расходования средств и ощущением «счастья» в конце каждого дня.

Данные, полученные от 96 участников, демонстрировали четкую закономерность: волонтеры начинали с одного уровня «счастья», но те, кто потратил деньги на себя, сообщали о стабильном снижении этого эффекта в течение всех пяти дней. Противоположные результаты показали те, кто отдавал деньги кому-то другому: радость от подарков на пятый день была такой же сильной, как и в первый.

Затем О’Брайен и его коллега, ученый Северо-Западного университета Саманта Кассирер провели второй эксперимент, который позволил им согласовывать задачи между испытуемыми. В этом эксперименте 502 участника сыграли 10 раундов в словесную игру. В результате они выиграли по пять центов за каждый раунд — этот выигрыш они могли либо оставить себе, либо пожертвовать на благотворительность. После каждого раунда участники делились ощущениями. И снова уровень радости тех, кто отдавал свои деньги, снижался медленнее, чем у тех, кто оставлял их себе.

Исследователи отмечают, что, когда люди сосредотачиваются на результате, например на получении зарплаты, они склонны к сравнению результатов, что притупляет их ощущения из раза в раз. Когда же они сосредотачиваются на действиях, которые направлены на других, таких как пожертвования на благотворительность, они меньше концентрируются на сравнении — и вместо этого воспринимают каждый акт дарения как уникальное событие, приносящее счастье.

Кроме того, мы медленнее привыкаем к положительным эмоциям от дарения, потому что это действие помогает нам поддерживать репутацию, укрепляя чувства социальной связи и принадлежности.

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