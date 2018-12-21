Исследователи выяснили, почему дарить подарки приятнее, чем их получать 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сила положительных эмоций после определенного события или действия уменьшается со временем. Однако возможность принести радость другому человеку является исключением из этого правила.