Исследователи выяснили, почему дарить подарки приятнее, чем их получать

Американские исследователи обнаружили, что положительный эффект у участников, которые неоднократно дарили подарки другим людям, не уменьшался или уменьшался намного медленнее — по сравнению с теми, кто неоднократно получал те же самые подарки. Об этом сообщает
«Вокруг Света. Украина».
– Из предыдущих исследований мы знаем, что, если вы хотите сохранить ощущение радости в течение долгого времени, вам нужно отдохнуть от ежедневных вещей и испытать новый опыт. Наше исследование показывает, что такие вещи могут иметь большее значение, чем предполагалось: чем чаще мы дарим подарки другим людям, тем дольше продолжаем чувствовать себя свежо и хорошо, — объясняет сотрудник Чикагского университета Эд О’Брайен.
В одном эксперименте студенты университета получали по пять долларов в течение пяти дней; каждый раз они должны были тратить деньги на одну и ту же вещь. Исследователи случайным образом определяли, будут ли участники тратить эти деньги на себя или на кого-то другого — оставляя чаевые в одном и том же кафе или совершая пожертвования на благотворительность. После участники делились своим опытом расходования средств и ощущением «счастья» в конце каждого дня.
Данные, полученные от 96 участников, демонстрировали четкую закономерность: волонтеры начинали с одного уровня «счастья», но те, кто потратил деньги на себя, сообщали о стабильном снижении этого эффекта в течение всех пяти дней. Противоположные результаты показали те, кто отдавал деньги кому-то другому: радость от подарков на пятый день была такой же сильной, как и в первый.
Затем О’Брайен и его коллега, ученый Северо-Западного университета Саманта Кассирер провели второй эксперимент, который позволил им согласовывать задачи между испытуемыми. В этом эксперименте 502 участника сыграли 10 раундов в словесную игру. В результате они выиграли по пять центов за каждый раунд — этот выигрыш они могли либо оставить себе, либо пожертвовать на благотворительность. После каждого раунда участники делились ощущениями. И снова уровень радости тех, кто отдавал свои деньги, снижался медленнее, чем у тех, кто оставлял их себе.
Исследователи отмечают, что, когда люди сосредотачиваются на результате, например на получении зарплаты, они склонны к сравнению результатов, что притупляет их ощущения из раза в раз. Когда же они сосредотачиваются на действиях, которые направлены на других, таких как пожертвования на благотворительность, они меньше концентрируются на сравнении — и вместо этого воспринимают каждый акт дарения как уникальное событие, приносящее счастье.
Кроме того, мы медленнее привыкаем к положительным эмоциям от дарения, потому что это действие помогает нам поддерживать репутацию, укрепляя чувства социальной связи и принадлежности.