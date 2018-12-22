Харьков

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Жители Харьковской области получат 40 миллионов на реализацию своих инициатив

Жители Харьковской области получат 40 миллионов на реализацию своих инициатив
В областном конкурсе мини-проектов «Вместе в будущее» в этом году победили 299 проектов, направленные на развитие инфраструктуры, сферы здравоохранения, благоустройство территорий, сохранение историко-культурного наследия и пр.
Инициативы громад будут реализованы в следующем году на общую сумму 80 млн грн, и половину из этих средств выделит областной совет. В целом финансирование проектов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20 млн грн.

В число победителей вошел Малиновский лицей, где запланировали открыть новый компьютерный класс и заменить окна.

О победе в конкурсе коллективу лицея и школьникам 19 декабря сообщил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач. В ноябре он принял участие в открытии отремонтированной столовой в лицее. Тогда работы также провели на условиях софинансирования с областным бюджетом в рамках участия в конкурсе «Вместе в будущее».

– Все это даст возможность идти в ногу со временем в обучении детей и в создании для них комфортных условий, – сказал Владимир Скоробагач.

Он поздравил детей, учителей и родителей с Днем святого Николая, наступающими Новым годом, Рождеством Христовым и передал в подарок лицею новый телевизор.

– Хочу пожелать всем мира, крепкого здоровья и благополучия в ваших семьях! Верьте в чудо, оно обязательно случится! – сказал глава фракции  «Відродження».

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