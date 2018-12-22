Гречка утратила свой титул царицы круп 22 декабря 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Наелись: украинцы начали потреблять меньше гречки, и цены на нее упали – крупа дешевеет пятый месяц подряд.



По данным Госстата, гречка в Украине продолжает дешеветь с конца лета. Так, в ноябре стоимость 1 кг крупы составляла 16,63, что на 31 копейку дешевле, чем в октябре. В то же время, в октябре по сравнению с сентябрем гречка подешевела на 47 копеек. В сентябре по сравнению с августом — на 18 копеек, в августе по сравнению с июлем — на 17 копеек. В целом за четыре месяца крупа подешевела на 1,1 гривны за килограмм продукта. А два года назад стоимость гречки была в три раза выше, чем сейчас – в 2016 году цена за килограмм доходила до 55 гривен.



— В выходные я видел гречку даже по 12 гривен за килограмм, — констатирует генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.



По его мнению, цена на популярную в Украине крупу упала, потому что гречка потеряла своего покупателя.



— Ну чем гречка лучше той же перловой, ячневой или пшенной каши? Просто она была в наших умах и сердцах незаменимой. Даже выборы делали исключительно на гречке, — — говорит эксперт. – Сейчас она просто перестала играть роль самого распространенного продукта, украинцы довольно успешно стали заменять ее другой кашей – сегодня выбор круп в магазинах огромный. И люди стали относиться к гречке как к «одной из». Спрос на нее упал, а посему снизилась и цена.



По словам эксперта, если украинцы считают гречку царицей круп, то в Западной Европе и США гречневая крупа из-за своей неприхотливости к произрастанию всегда считалась кормом для скота.



— Ее практически не едят в чистом виде, разве что добавляют в какие-то другие крупы, — говорит Алексей Дорошенко. – В США, например, гречка продается большей частью в зоологических магазинах как корм для животных. На упаковке – надпись: «замена рису». Наверное, не все знают, что это за крупа такая — приходится разъяснять. Китай — мировой лидер по выращиванию гречки. Но и в Поднебесной ее считают не особо престижной едой. Однако китайские врачи рекомендуют своим пациентам гречку… пить. Гречневый чай получил широкое распространение. Продается несколько видов гранул — темные, золотистые, светлые, длинные палочки, короткие и круглые. В Корее и Японии гречка всегда была распространена, но в виде муки. Японцы до сих пор готовят из нее вкуснейшую гречневую лапшу (соба) характерного коричневого цвета.



По словам Алексея Дорошенко, даже в России гречка выращивается для севооборота – в качестве заместительной культуры. Поэтому там она на 30% дешевле, чем в Украине, и, поступая на украинский рынок, сбивает цену.



– В 2015 году российская гречка исчезла с украинского рынка и до 2018 года ее не было, – говорит эксперт. - В прошлом году мы даже завозили гречку из Германии – она тоже, кстати, дешевле, чем украинская. А в этом году на украинский рынок снова вышла российская гречка – и это одна из причин, почему практически весь год цена на гречку в Украине такая низкая. Кроме того, в Украине продают еще и китайскую гречку, однако спрос на нее меньше.



В то же время за месяц в Украине подорожали крупы: ячневая — на 28 копеек, манная — на 35 копеек, пшеничная — на 14 копеек за килограмм.