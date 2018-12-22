Акцент на гуманитарной сфере дает результаты 22 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная встретилась с учениками – победителями интеллектуальных соревнований, их родителями и учителями.

В 2018 году в Харьковской области впервые за последние 11 лет установлен своеобразный рекорд – из 120 участников всеукраинских ученических олимпиад 105 стали победителями. Регион также имеет самый высокий показатель эффективности выступления команды на Всеукраинском конкурсе – защите научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины. Из 58 участников 48 стали победителями, восемь учащихся Харьковщины вошли в состав команд, представлявших Украину на международных олимпиадах по математике, физике и химии.



С лучшими учениками области накануне новогодних праздников встретилась глава ХОГА Юлия Светличная. Мероприятие состоялось в неформальной обстановке на территории студенческого пространства Karazin Student Hall ХНУ им. В.Н. Каразина.



Руководитель области поздравила всех участников встречи с победами и пожелала успехов в новом году.



– Вместе с вашими учителями и родителями мы всегда гордимся, когда вы занимаете первые места и добиваетесь побед, - сказала Юлия Светличная. - Желаем, чтобы наступающий год стал не менее результативным, чтобы вы ставили перед собой более амбициозные цели, ведь вы становитесь старше не только по возрасту, каждый год вы приобретаете новые знания. Каждый человек - это то, что он знает. В Харьковской области и в целом в Украине сегодня есть много новых проектов, в которых могут участвовать и молодые талантливые ученики, и, конечно, молодые научные сотрудники, и студенты.



Руководитель области отметила, что несколько лет назад при определении сильных сторон и приоритетов развития области акцент был сделан на гуманитарной сфере. И это дает результаты.



– В этом году финансирование на поддержку образования увеличилось в два раза по сравнению с двумя предыдущими годами, вместе взятыми. Школы в городах и далеких селах начинают ремонтироваться, мы закупаем новое оборудование, на котором детям не просто удобно, но и интересно заниматься. Важно создавать такие условия, которые вдохновляют детей, ведь в школе ребенок формируется как личность, школа дает возможность познать себя и выбрать тот путь, по которому он хочет пойти дальше. Вы – наше будущее. Именно такая элита должна строить государство. Потому что вы умны, настойчивы, трудолюбивы, молоды, – отметила глава ХОГА.



Она заверила, что развитие гуманитарной сферы будет в приоритете и в 2019 году.



– Мы будем продолжать восстановление и строительство больниц, будем уделять внимание учебным заведениям всех уровней - как дошкольным, так и школьным. Кооперация с вузами и предприятиями позволит создавать новые кластеры, чтобы дети имели возможность учиться и реализовываться в дальнейшем, – сказала Юлия Светличная.