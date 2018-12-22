В Сети показали удивительные снимки заснеженного кратера Марса: фото-факт 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Двадцать пятого декабря межпланетная автоматическая станция Mars Express отметит свое 15-летие на орбите Красной планеты.