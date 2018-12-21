Юлия Светличная и Ирина Луценко вручили ключи от нового дома приемной семье 21 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Теперь семья Белослюдцевых будет жить в 3-этажном частном доме в селе Малые Проходы Дергачевского района.

В доме, где разместится семья, есть 6 спальных комнат, 2 кухни и 3 санузла. Здесь также есть сауна и даже зимний сад. Кроме того, у семьи будет собственный большой двор и сад. Вместе с домом новоселам вручили набор необходимой бытовой техники: стиральную машину-автомат, газовую плиту, телевизор, морозильную камеру, хлебопечка, кухонный комбайн, пылесос, микроволновую печь и электрический чайник. Дом полностью готов для вселения, и семья уже завозит сюда свои вещи.



– Второй год подряд мы внедряем программу, которая дает возможность закупать дома семейного типа для всех тех, у кого не было достаточной площади жилья, чтобы воспитывать детей. В целом за эти два года удалось закупить около 50 объектов, которые позволили обеспечить жильем около 100 детей. Чужих детей не бывает, у всех детей должна быть любовь и забота. Делаем все для того, чтобы каждый ребенок получил необходимые условия для того, чтобы расти в нормальной семье, – отметила глава ХОГА Юлия Светличная.



Вместе с народным депутатом, представителем Президента в Верховной Раде Украины Ириной Луценко руководитель области осмотрела дом и пообщалась с его новыми жителями.



Сейчас семья Белослюдцевых воспитывает 8 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Также у родителей есть два взрослых сына - 20-летний Максим учится в Харьковском патентно-компьютерном колледже, а 26-летний Игорь - участник ООС.



– У нас была обычная семья - 2 взрослых сына. 3 года я - волонтер. Мы ездили по приютам, детским домам, помогали детям. Каждый раз, приезжая, видела интерес в глазах детей к взрослым: подойти, обнять, что-то на ушко рассказать. Я поняла, что нужно больше, чем развлечения, подарки и конфеты. Каждому ребенку нужен взрослый, который будет рядом - поддержит, посоветует, – рассказывает Светлана Белослюдцева.



В результате, посоветовавшись с мужем и старшими сыновьями, Светлана приняла решение взять на воспитание еще нескольких детей. Однако возможности семьи ограничивала маленькая квартира в харьковской 5-этажке. Под опеку в 2017 году удалось взять двух воспитанников. А в этом году служба по делам детей предложила Светлане учредить детский дом семейного типа. Помещение для него приобрели в Малых Проходах Дергачевского района.



– Дом у нас замечательный, - делится впечатлениями Светлана Белослюдцева. – Осенью мне сказали, что можем поехать - посмотреть его. Я сразу полюбила его, поняла, что у каждого ребенка будет своя кровать, свободные огромные комнаты. Сегодня переезжаем. Всех своих детей я забрала вчера, поэтому вчерашний день считаем днем рождения нашей семьи.



– Государство за последние 3 года создало очень хорошую программу. Мы хотим к 2027 году полностью расформировать интернаты и сделать детские дома семейного типа, где будет по 10 детей. Предусмотрены средства, приобретаются дома, большие квартиры. Кроме того, местные громады выделяют дополнительные средства - на приобретение необходимого. Сейчас мы видим пример, когда сработала государственная программа и сработала областная администрация, – отметила Ирина Луценко.



По ее информации, в настоящее время по президентской программе в стране уже приобретено около 300-400 зданий для домов семейного типа.



– И у тысяч детишек, которые живут сейчас в интернатах, будут родители, семьи. На 2019 год мы также выделили значительную сумму, чтобы закупить много таких домов, – сообщила Ирина Луценко.