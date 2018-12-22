Общество

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Названы самые «коварные» алкогольные напитки

Названы самые «коварные» алкогольные напитки
Ученые из США выяснили, какой алкоголь наносит больше всего вреда человеческому организму.
Эксперты из Медицинской школы Университета Индианы провели эксперимент, участниками которого были мужчины разного возраста, информируют «Экономические новости».

Медики в ходе исследования выяснили, что вкус пива и шампанского могут действовать на человека, как сильнейший «дофаминовый стимулятор». Специалисты заявили, что эти два вида алкогольных напитков заставляют в три раза больше вырабатываться этого вещества в организме человека, чем другие напитки.

Ученые отмечают, что пиво и шампанское обычно пьются на одном дыхании и не вызывают отвращения. Единственное, на утро вы можете чувствовать похмелье и сильную головную боль, которую можно победить одной таблеткой. Это и есть причиной, почему люди быстро привыкают к этим спиртным напиткам и на них подсаживаются. Очень часто из-за них у людей развивается алкоголизм. Ученые отмечают, что главное нужно запомнить, что это заболевание провоцируют напитки, которые легко пьются и не вызывают чувства отвращения.

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