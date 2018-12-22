Названы самые «коварные» алкогольные напитки

Эксперты из Медицинской школы Университета Индианы провели эксперимент, участниками которого были мужчины разного возраста, информируют
«Экономические новости».
Медики в ходе исследования выяснили, что вкус пива и шампанского могут действовать на человека, как сильнейший «дофаминовый стимулятор». Специалисты заявили, что эти два вида алкогольных напитков заставляют в три раза больше вырабатываться этого вещества в организме человека, чем другие напитки.
Ученые отмечают, что пиво и шампанское обычно пьются на одном дыхании и не вызывают отвращения. Единственное, на утро вы можете чувствовать похмелье и сильную головную боль, которую можно победить одной таблеткой. Это и есть причиной, почему люди быстро привыкают к этим спиртным напиткам и на них подсаживаются. Очень часто из-за них у людей развивается алкоголизм. Ученые отмечают, что главное нужно запомнить, что это заболевание провоцируют напитки, которые легко пьются и не вызывают чувства отвращения.