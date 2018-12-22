Эксперты предложили простой способ поддержания своего организма в норме

К счастью, есть и более простые варианты поддерживать свой организм в норме. Самые банальные регулярные пешие прогулки неплохо укрепляют здоровье и улучшают самочувствие. Конечно, каких-то невероятных результатов ожидать не стоит, но вы довольно быстро почувствуете себя лучше, информирует joinfo.ua
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Основные причины, почему нужно заниматься пешими прогулками
Поднимет настроение.
Особенно если выбирать для прогулок живописные парки. Это настолько эффективно, что даже проявления депрессии в некоторой степени помогает устранять.
Улучшает работу мозга.
Сердце качает кровь активнее, поэтому и мозгу перепадает больше ресурсов, нежели обычно. Из-за этого увеличивается креативность и появляются оригинальные мысли и решения. Не просто так в древней Греции была философская школа перипатетиков, которые обсуждали всякие интересные темы именно во время прогулок.
Помогает бороться с аллергиями.
Да, даже когда на дворе что-то активно цветёт, прогулки будут эффективнее бесплодных попыток забаррикадироваться дома. А всё из-за того, что усиленное кровообращение помогает более эффективному выделению слизи, а вместе с ней – и аллергенов.
Поможет сэкономить.
Даже 15 минут в день – уже нормальная нагрузка на организм. А если уделять этому больше времени, то уже и в фитнес-клуб ходить не надо. Плюс для прогулок вовсе не нужно какое-то особое снаряжение и одежда.
Помогает продлить молодость.
Активная работа мускулатуры и повышенный доступ крови к клеткам положительно влияет на работу систем, препятствующих развитию ранней старости. Морщины, может, и появятся, но это будет единственным проявлением возраста.
Нормализует сон.
Регулярные прогулки, в том числе и перед сном, помогают нормализовать выработку нужных гормонов и делают засыпание более эффективным. Так что, такие люди куда меньше подвержены риску бессонницы.
Снижает стресс.
Любая физическая нагрузка помогает снизить уровень адреналина и кортизона в крови. Организм получает возможность «выплеснуть» гормоны опасности, поэтому они прекращают своё вредоносное влияние на органы и системы. В идеале, нужно после каждой стрессовой ситуации хотя бы 15 минут на интенсивную прогулку тратить.
Обезболивает.
Выяснилось, что регулярные прогулки помогают при хронической боли. Причём именно снижают болевые ощущения, а не просто отвлекают внимание.
Укрепит кости.
Для нормального функционирования костей, им нужна нагрузка, за счёт которой и происходит правильное формирование костной ткани. Если же нагрузки нет – её прочность стремительно падает.
Повысит иммунитет.
За счёт чего – поможет справляться с разнообразными инфекционными заболеваниями. Да и риск заработать рак тоже снизится.