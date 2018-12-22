Украина

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У Украины резко выросли международные резервы

У Украины резко выросли международные резервы
По состоянию на 21 декабря международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов.
Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что это пятилетний максимум — последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Такое увеличение стало возможным благодаря поступлению транша от Международного валютного фонда на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долларов).

Это первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.

По оценкам Национального банка, благодаря получению финансирования от международных партнеров — МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии — Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долларов, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

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