У Украины резко выросли международные резервы

Об этом сообщает НБУ
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Отмечается, что это пятилетний максимум — последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.
Такое увеличение стало возможным благодаря поступлению транша от Международного валютного фонда на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долларов).
Это первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.
По оценкам Национального банка, благодаря получению финансирования от международных партнеров — МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии — Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долларов, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.