Стало известно, каким «богам» служил один из московских митрополитов (фото) 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальный архив Латвии открыл доступ к засекреченным документам КГБ Латвийской ССР. В них нашли имя главы Латвийской православной церкви Московского патриархата митрополита Александра.