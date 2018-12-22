Юлия Светличная: «Достижения предприятия должны отражаться на зарплате сотрудников»

Еще три года назад многие предприятия области были на грани банкротства, а в последние два года — демонстрируют стабильный рост.
Среди них — флагман украинского машиностроения завод «Электротяжмаш», который добился успехов благодаря содействию главы области Юлии Светличной.
Еще три года назад «Электротяжмаш» имел миллионные убытки, а сейчас преодолел кризис, забыл о кредитах и только лишь на украинских контрактах заработал в этом году полтора миллиона гривен, впервые за 20 лет заключил крупные международные контракты.
— «Электротяжмаш» — это один из флагманов машиностроения страны. Единственный завод, который производит комплексное оборудование для железнодорожного и городского электротранспорта. На заводе были очень тяжелые времена. Но за два последних года предприятие увеличило объемы производства в полтора раза, а зарплату - на 70%, имеет полный пакет заказов на 2019 год, — сообщила Юлия Светличная во время посещения «Электротяжмаша».
Все достижения предприятия должны отражаться на заработной плате каждого работника – такую задачу поставила руководству завода председатель ХОГА.
— Мы уделяем комплексное внимание развитию промышленности. Предприятия должны получать с нашей стороны не только поддержку, но и контроль - для того, чтобы повышать социальные гарантии и зарплаты, – сказала Юлия Светличная.
Как сообщил и.о. директора ГП «Электротяжмаш» Дмитрий Костюк, исходя из имеющегося портфеля заказов, в следующем году предприятие рассчитывает получить рост прибыли более чем на 40%, увеличить зарплаты на 15%.
— Уверенно вступаем в грядущий год. Мы выиграли практически все контракты, конкурс на которые проводила компания «Укргидроэнерго». Выполняем совместно с этой компанией реконструкцию всех гидроэлектростанций Днепровского каскада, – сообщил Дмитрий Костюк. – Также заключили ряд зарубежных контрактов. Впервые за 15 лет подписали исторический контракт — поставки на рынок Бангладеша, отгрузили туда наш турбогенератор. Начинаем принимать участие в модернизации подвижного состава стран Балтии и Польши. Такие зарубежные контракты появились у предприятия впервые за последние 20 лет. Впервые мы смотрим в следующий год с уверенностью.
Дмитрий Костюк отмечает, что серьезное значение для развития предприятия и расширения его рынков сбыта имеет поддержка на уровне руководства страны и области.
— У нас есть объективная поддержка в лице руководителя области Юлии Светличной, которая помогает нам на международной арене, решает многие вопросы и главное – верит в нас, — отметил Дмитрий Костюк.
Предприятию нужны дополнительные рабочие руки
Успехи завода ощущают и сотрудники: в этом году зарплата на предприятии выросла на 45%. Рабочие получают от 10 до 18 тысяч гривен. В декабре ожидается очередная прибавка. Нагрузка не предприятии возросла – теперь ему нужны дополнительные рабочие руки.
— Мы ищем людей, у нас есть около 400 вакансий, так что коллектив «Электротяжмаша» будет увеличиваться. Нужны кадры на рабочие специальности, персонал управления, конструкторское бюро, — говорит Дмитрий Костюк. — Средний возраст сотрудников предприятия активно снижается. Мы привлекаем молодых специалистов, которые владеют иностранными языками, чтобы переориентироваться на различные рынки сбыта.
На данный момент на заводе «Электротяжмаш» работает более 4000 рабочих, средняя зарплата рабочего — около 10,5 тысячи гривен.
«Юлия Александровна сказала – я верю в нее»
Во время посещения «Электротяжмаша» Юлия Светличная провела личный прием граждан. С вопросами к руководителю области обратились 12 человек.
— Как всегда, провели личный прием. Вопросы касались в первую очередь здоровья и лечения, а также состояния дорог, коммунального хозяйства, поднимались и социальные вопросы, — отметила руководитель области. — Мы не останемся в стороне от проблем людей, которые были озвучены. Всю необходимую помощь нужно будет как можно скорее предоставить.
Сотрудники предприятия, побывавшие на приеме у Юлии Светличной, верят: свое слово она сдержит.
— За столько лет, куда я только ни обращалась, никакой помощи не было. Где только ни была. А Юлия Александровна сказала – я верю в нее, — поделилась одна из сотрудниц завода.
— Прием был очень теплый, — улыбается еще одна работница предприятия. — Юлия Александровна помогает людям – я уже слышала об этом. Поэтому в нынешнем году постаралась попасть к ней…
— Пообщавшись с губернатором, я понял, что Юлия Александровна пойдет мне навстречу и поспособствует выделению материальной помощи, — доволен разговором рабочий завода.
Развитие промышленности – база региональной экономики
Отмечая вклад машиностроения Харьковской области в экономику страны, именно в промышленном секторе Юлия Светличная видит перспективу стабильного развития региона.
— Развитие промышленности — это база региональной экономики. И от ее роста зависит развитие региона в целом, — говорит глава Харьковской области. — Работаем с каждым предприятием области, и каждое имеет поддержку и контроль — как в производственных вопросах, так и в социальных. За три последних года наметился рост производства в машиностроении области, которое составляет 13% в общем объеме машиностроения Украины. Видим перспективы и делаем все, чтобы предприятия Харьковской области были загружены.
У заводов появились заказы
В целом промышленность Харьковщины демонстрирует стабильный рост. Лучшие показатели у оборонных предприятий и в области машиностроения. Все они загружены почти на 100%.
Так, за последние два года объемы производства на ГП «Харьковский завод специальных машин», который выпускает большую линейку колесных машин, грузовиков, вездеходов для воинских подразделений ВСУ, увеличились на 30%, а средняя зарплата – на 50%. Директор завода Алексей Горобец подчеркивает: предприятие является лидером в Украине по ремонту, изготовлению и восстановлению колесной военной техники и загружено заказами более чем на 100%.
— Работаем в усиленном режиме, в две смены и практически без выходных. Заказ Министерства обороны очень большой. Каждый день с конвейера завода сходит один автомобиль. Это очень напряженная и большая программа, — отметил он.
Ситуация стабилизировалась
Еще три года назад на грани банкротства был Харьковский машиностроительный завод «ФЭД». Долги перед кредиторами, маленькие зарплаты — и те с задержкой. Чтобы не потерять коллектив, установили короткий рабочий день – всего несколько часов. За непродолжительный срок удалось наладить производство, сотрудничество с отечественными и зарубежными производителями, ситуация стабилизировалась, на предприятие вернулись квалифицированные специалисты, зарплаты выросли.
Аналогичная ситуация произошла также на заводах имени Малышева и «Хартрон». Последний производит продукцию для ракетно-космической, железнодорожной, энергетической и оборонной промышленности. Выпускают и уникальную электронику. Продукцию уже ждут в Казахстане и Беларуси. На заводе имени Малышева контракт на поставку танков в Таиланд подписали еще в 2011-м. Однако большую часть заказа удалось выполнить только за последние два года, что позволило возродить предприятие.
Зарплата работников выросла
Харьковский тракторный завод после возобновления работы выпускает новые тракторы и постоянно загружен заказами, а средняя зарплата работников выросла с 4000 гривен (на начало 2017 года) до 9000 гривен.
— Есть новые рабочие места, увеличение заработной платы и прибыль. Наши тракторы покупают как отечественные сельхозпроизводители, так и зарубежные. Для того чтобы социальные гарантии на заводе росли, работаем вместе с руководством предприятия над расширением рынков сбыта и привлечением инвесторов, — отметила Юлия Светличная.
Кстати, благодаря инициативе главы области продукция ХТЗ внесена в перечень сельхозтехники, при покупке которой аграрии получают от государства 25% компенсации от стоимости приобретения.
Делать все, чтобы поддерживать темпы производства
— Промышленности нужно уделять внимание, развивать ее, внедрять новые технологии, делать продукцию конкурентоспособной, расширять рынки сбыта, в том числе уделять внимание соцпакету и соцгарантиям, улучшать условия труда – и от этого будут выше зарплаты. Чем больше выпускается продукции и чем лучше она продается — тем, безусловно, больше прибыль у предприятия, — подчеркнула Юлия Светличная. — Промышленность — это наше уверенное будущее. Поэтому продолжим отстаивать ее интересы на национальном уровне. Вместе с инвестором будем делать все, чтобы поддерживать темпы производства и искать новые рынки сбыта.
Глава ХОГА подчеркнула, что руководство области активно занимается продвижением бренда региона в мире. Благодаря этому предприятия Харьковской области хорошо известны в странах Азии, Латинской Америке и США.