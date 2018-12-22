Юлия Светличная: «Достижения предприятия должны отражаться на зарплате сотрудников» 22 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 1 0

Еще три года назад многие предприятия области были на грани банкротства, а в последние два года — демонстрируют стабильный рост.