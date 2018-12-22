В селе под Харьковом откроется центр предоставления админуслуг

За этот год в селе Малые Проходы Дергачевского района реконструировали здание, где разместятся сельский совет и центр предоставления административных услуг. Здесь заменили коммуникации, отремонтировали фасад, входные группы и внутренние помещения. Работы уже завершены, и скоро ЦПАУ начнет предоставлять услуги людям. Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Также на территории Проходовского сельсовета провели ремонты нескольких дорог, реализовали проект «Энергия света», капитально отремонтировали помещения Великопроходовского лицея, начали строительство амбулатории и установили новую детскую площадку.
Итоги того, что было сделано, и планы на будущее глава ХОГА обсудила во время встречи с жителями села. Руководитель области заверила, что в следующем году работы будут продолжаться.
- В следующем году запланируем еще больше. Обязательно выделим средства на ремонт, укрепление инфраструктуры, строительство новых объектов. Чтобы у громады были нормальные качественные условия для жизни и развития. Приоритетом в 2019 году будет оставаться гуманитарная сфера - продолжим ремонтировать больницы, школы, открывать детские сады. Конечно, будем ремонтировать дороги, потому что с ними - проблема по всей области, - сказала Юлия Светличная.
Народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что благодаря реформе децентрализации в следующем году более 50% средств, которые получает государство, будет оставаться на местах.
- Дополнительные средства будут выделяться на ремонты школ и утепление, на школьные автобусы. Очень много в 2019 году будет делаться спортивных площадок и стадионов. В Харьковской области будет строиться 50 амбулаторий. Более 50% средств в 2019 году будут оставаться местным громадам. Вы видите своего губернатора. Поверьте, я много губернаторов видела. Столько, сколько она отдает средств на места, - это редкость, чтобы губернатор так работал. Она делает невероятную работу, - сказала Ирина Луценко.
Среди вопросов, которые поднимали во время встречи местные жители, - необходимость провести ремонт в многоквартирном жилом доме и продолжить восстановительные работы в Великопроходовском лицее. Юлия Светличная заверила, что эти вопросы будут поддержаны на областном уровне.