В селе под Харьковом откроется центр предоставления админуслуг 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С работами, проведенными в селе Малые Проходы Дергачевского района, ознакомились во время рабочей поездки в район Юлия Светличная и Ирина Луценко.