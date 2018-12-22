Светличная: «В 2019 году будет увеличено финансирование сферы образования на Харьковщине»

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Юлия Светличная поздравила учителей Харьковщины с праздниками и с очень успешным учебным годом. Она поблагодарила педагогов за их труд, результатом которого стали лучшие результаты детей Харьковщины, полученные на всеукраинских ученических олимпиадах и Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины.
- В этом году ученики Харьковщины показали лучший результат за всю историю участия в разного масштаба соревнованиях. Именно дети Харьковской области завоевали наибольшее количество побед среди всех школьников страны. И это благодаря такому качественному и квалифицированному педагогическому составу. Без вас наши дети не смогли бы так развиваться. Вы даете вдохновение для того, чтобы Харьковщина всегда была первой в Украине. И я благодарю вас за это, уважаемые педагоги! - сказала Юлия Светличная.
Она подчеркнула, что в 2019 году в регионе будет увеличено финансирование образовательной сферы.
- Могу вас заверить, что со стороны областной власти полностью будет обеспечена поддержка образовательного звена. Мы на следующий год определили приоритетом гуманитарную сферу. А это, в первую очередь, - образование и здравоохранение. Будем продолжать закупать новое оборудование, мебель, ремонтировать крыши, укреплять инфраструктуру. Для того, чтобы и коллективы имели комфортные условия, и дети ходили в новые, качественные и современные школы, - сообщила председатель ХОГА.
Педагогов области также поздравила народный депутат, представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.
- Харьковщина в этом году стала чемпионом по всем выигранным олимпиадам, по всем конкурсам, по защищенным работам в Малой академии наук. И я хочу поблагодарить за это педагогов, - сказала Ирина Луценко.
Во время торжественного мероприятия Юлия Светличная вручила лучшим педагогам области отличия ХОГА.