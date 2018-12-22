Светличная: «В 2019 году будет увеличено финансирование сферы образования на Харьковщине» 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

21 декабря председатель ХОГА Юлия Светличная вместе с народным депутатом Украины Ириной Луценко посетила праздничный концерт ко Дню святого Николая, который провели для педагогов области в Харькове.