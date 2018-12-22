В Люботине возродили городской Дом культуры 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С реконструкцией, проведенной в заведении, во время рабочей поездки в Харьковский район ознакомились глава ХОГА Юлия Светличная и народный депутат Ирина Луценко.

Помещение Люботинского городского дома культуры не использовали почти 20 лет. В 2000-м техническое состояние здания признали неудовлетворительным. С тех пор детские кружки работали в помещении местной библиотеки, а культурные городские мероприятия проходили в школах, парках и на открытых площадках. В 2018-м Дом культуры, наконец, восстановили. Здесь полностью заменили крышу и пол, утеплили потолок и стены, заменили электропроводку, отопление, окна и двери, а также провели внутренние работы. Сейчас ремонтные работы завершаются - в заведение уже вернулись детские кружки. Осмотрев проведенные работы, глава ХОГА отметила, что город Люботин должен выглядеть современно, и эта работа началась именно с восстановления Дома культуры.



- В этом году мы обратили пристальное внимание на развитие сферы культуры в области. Около 200 учреждений и домов культуры были в процессе реконструкции и ремонта. Не только увеличиваем финансирование на укрепление инфраструктуры, но и закупаем музыкальные инструменты. Также - со следующего года - увеличиваем зарплаты работникам культуры: работники театров и концертных учреждений, которые являются академическими и находятся в областной собственности, в 2019-м получат зарплаты на 30% выше, - сказала Юлия Светличная.



Люботинский городской голова Леонид Лазуренко поблагодарил руководителя области за внимание к развитию города.



- В этом году очень много работы сделали в Люботине. Кроме Дома культуры, сделали более 2 км коллектора и отремонтировали водопровод, что очень важно для нашего города на сегодня. Ремонтируем нашу больницу. Завершаем проектирование строительства нового садика. Надеемся, что в следующем году нам удастся этот садик открыть, а также больницу, которую ремонтируем. Видим, что мы в списке строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в области. ФОК очень нужен нашему городу. Поэтому от всей громады Люботина хочу поблагодарить вас, Юлия Александровна, за всю эту работу, - сказал Леонид Лазуренко.



Народный депутат Украины, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко подчеркнула, что в этом году для развития Харьковской области выделили значительные средства и из государственного бюджета. В частности, финансировались ремонты дорог государственного значения и строительство амбулаторий в сельской местности. Она заверила, что Харьковская область в дальнейшем будет иметь поддержку центральной власти.



- У вас прекрасный губернатор. Она ежедневно на выездах, выделяются средства, все делается, - подчеркнула Ирина Луценко.



Во время посещения Люботина глава ХОГА Юлия Светличная передала городскому голове государственную награду - орден «За заслуги» III степени, а Ирина Луценко - благодарность от Премьер-министра Украины.