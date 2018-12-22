В Харькове состоялся Международный благотворительный проект «Классическая феерия»

Благотворительный концерт в ХНАТОБе, на котором мировые звезды выступили вместе с МАСО «Слобожанский», посетили глава ХОГА Юлия Светличная и народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Целью участников «Классической феерии» в этом году стал сбор средств на приобретение принтера, печатающего шрифтом Брайля, для Харьковского специального УВК им. В.Г. Короленко. В заведении учатся около 200 детей с недостатками зрения. Новое оборудование позволит печатать для них не только учебники, но и атласы, картины и ноты. Для этой цели участие в благотворительном концерте в этом году приняли музыканты с мировыми именами - Ласло Феньо, Даниил Австрих, Арутюн Чколян, Юрий Яковенко, Александр и Сергей Дворниченко.
Приветствуя участников и слушателей концерта, глава ХОГА Юлия Светличная поблагодарила их за помощь и поддержку.
- Это очень хорошее дело, которое позволит не только помочь детям с особыми потребностями, но также даст возможность прикоснуться к большому искусству. И мы с удовольствием приобщаемся к нему и будем и в дальнейшем поддерживать такие хорошие инициативы, которые несут добро, - сказала Юлия Светличная.
Она отметила, что дети, для которых собирают средства на концерте, имеют особые потребности, однако при общении с ними чувствуешь не жалость, а гордость. «Я хочу, чтобы такая гордость вдохновляла нас всех на благородные дела. Будем прилагать усилия, чтобы такие дети как можно больше ощущали нашу поддержку. Ведь когда мы объединяем усилия, добрых дел в мире становится гораздо больше», - подчеркнула руководитель области.
Директор Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» Елена Еремина, пользуясь случаем, поблагодарила главу ХОГА за поддержку коллектива, отметив, что с нового года музыканты будут получать 30-процентную надбавку к зарплате.
- Спасибо, что вы в такое нелегкое время находите возможность поддерживать культуру. А мы, со своей стороны, будем делать все возможное, чтобы поддерживать ее на достойном уровне, - сказала Елена Еремина.
Народный депутат Ирина Луценко передала всем присутствующим приветствие от Президента Украины Петра Порошенко и его жены Марины, отметив, что она уже 3-й год подряд работает над внедрением инклюзивного образования в Украине.
- Мы сегодня собрались, чтобы для таких детей создать комфорт, расширить их возможности, дать им уверенность в завтрашнем дне, дать им равные возможности - почувствовать себя лучшими и самыми талантливыми, - сказала Ирина Луценко.