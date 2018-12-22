Происшествия

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Тяжелое ДТП под Харьковом – одному из водителей ампутировали кисть: фото-факт

Тяжелое ДТП под Харьковом – одному из водителей ампутировали кисть: фото-факт
21 декабря около 17.50 на автомобильной дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла масштабная авария с участием трех автомобилей, в том числе двух фур.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Предварительно, 22-летний водитель Daewoo Lanos остановился в связи с технической неисправностью. По его словам, в авто якобы села аккумуляторная батарея. Габаритные огни были выключены, аварийная сигнализация не работала.

59-летний водитель DAF двигался в попутном направлении и во избежание столкновения с легковушкой выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением 52-летнего водителя.

Согласно информации местных СМИ, водителю DAF на месте ампутировали кисть руки, водитель Renault получил травму головы. Оба пострадавшие доставлены в харьковскую больницу.











На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Сейчас решается вопрос о квалификации данного происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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