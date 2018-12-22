Светличная: «Харьковщина должна не только сохранить традиции в сфере науки, но и приумножить их»

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Общаясь с коллективом вуза, Юлия Светличная отметила весомый вклад харьковских специалистов в развитие науки в регионе.
- Для Харькова наука - это альфа и омега. Мы понимаем, что у нас есть устоявшиеся традиции, у нас есть история. Но мы должны не только сохранить их, но и приумножать и развивать. Мы должны достигать новых результатов, внедрять новые программы. Все эти аспекты показывает уникальный в государстве вуз - Национальный фармацевтический университет, работающий на Харьковщине, - сказала Юлия Светличная. - Наш регион входит в десятку университетских центров Европы. Харьковщина славится выдающимися именами, известными не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. Нам есть чем гордиться. Наши образовательные и научные достижения должны быть магнитом для привлечения инвестиций. Действительно, сегодня Украина переживает тяжелые времена, и Харьковская область, казалось бы, не очень привлекательна в инвестиционном плане, но с Харьковщины ни один инвестор не ушел. Наоборот - мы еще активнее расширяем сеть проектов, приобщаемся к международным программам. Мы реализуем здесь, на Харьковщине, уникальные мероприятия, которые дают возможность развиваться не только выдающимся ученым, но и привлекать к совместной работе молодежь.
В ходе заседания Юлия Светличная вручила государственную награду профессору кафедры технологии парфюмерно-косметических средств НФаУ Александру Тихонову. Он получил орден «За заслуги I степени». Также успешные представители педагогического коллектива получили награды ХОГА.
- Я очень благодарен коллективу вуза. У меня есть возможность делать то, что положено делать профессионалу в сфере фармации. Я обещаю, что никогда не подведу коллектив, областную государственную администрацию, а тем более - нашу родину, - сказал Александр Тихонов.
Народный депутат Ирина Луценко отметила, что Харьковщина является интеллектуальной столицей Украины.
- Харьков - это образовательная и научная столица Украины. Это люди, которые двигают страну вперед. Очень важно, чтобы такой интеллектуальный потенциал здесь оставался еще много лет, - сказала Ирина Луценко.
От имени Президента Украины она поздравила коллектив вуза с новогодними праздниками и поблагодарила специалистов за плодотворную работу.
- Мне очень приятно, что нас ценят и уважают наши научные и образовательные разработки. Председатель ХОГА Юлия Светличная никогда не остается в стороне от проблем как образования, так и науки. Это настолько важно, что к руководителю такого уровня мы можем обратиться со своими проблемами, услышать реальный ответ, а главное - получить результат, - сказала ректор НФаУ Алла Котвицкая.
Профессор кафедры фармацевтической химии НФаУ Петр Безуглый отметил, что коллектив вуза будет и дальше работать над тем, чтобы удерживать лидерские позиции.
- Я очень счастлив, что нашему университету уделяется такое большое внимание со стороны областной власти. Председатель ХОГА Юлия Светличная занимается многими сферами. Когда она пришла сегодня к нам, я был приятно удивлен. Я благодарен за внимание. Будем работать для того, чтобы авторитет нашего вуза рос, - сказал Петр Безуглый.