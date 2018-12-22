Харьков

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Юлия Светличная находится с рабочей поездкой в Харьковском районе

Юлия Светличная находится с рабочей поездкой в Харьковском районе
Песочин, Березовка, Южный – таков маршрут рабочей поездки главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной по Харьковскому району.
Глава области вместе с народным депутатом Ириной Луценко инспектирует ход строительных работ детских дошкольных учебных заведений, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» с места событий.



В частности, в Песочине, в микрорайоне «Надежда» проведена большая работа в строительстве начальной школы и детсада. Уже готовы фундамент и цокольный этаж здания, в нем прокладывают коммуникации. Параллельно начались работы по сооружению 1-го этажа: в той части, где расположится детский сад, на 80% сделали перекрытия, в будущей школе возводят монолитные колонны.



Начальная школа в микрорайоне «Надежда», согласно проекту, будет 3-этажной и расположится на площади около 3,7 тыс. кв. м. Здесь будут учиться дети с 1 по 4 класс. Детсад будет двухэтажным, площадью около 1,5 тыс. кв. м. Здания соединят общим пищеблоком. Вход в учебное заведение оборудуют пандусом, здесь создадут беспрепятственный доступ во все помещения, запроектирован специальный туалет и лифт для детей с инвалидностью. Также предусмотрено приобретение специальной мебели.

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