В Харькове ограничили движение трансспорта по улице в центре 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского ограничено с 22 декабря до завершения работ по реконструкции нежилого здания.

Движение ограничено по правой стороне ул. Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по правой стороне Театральной площади, на участке от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4.



На это время движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.



Также до завершения работ по реконструкции здания приостановлена работа площадки для платной парковки: на ул. Донец-Захаржевского и в пер. Некрасова.