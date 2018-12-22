В Харькове ограничили движение трансспорта по улице в центре
22 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского ограничено с 22 декабря до завершения работ по реконструкции нежилого здания.
Движение ограничено по правой стороне ул. Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по правой стороне Театральной площади, на участке от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4.
На это время движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Также до завершения работ по реконструкции здания приостановлена работа площадки для платной парковки: на ул. Донец-Захаржевского и в пер. Некрасова.