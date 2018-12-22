В Харькове эпидемии гриппа нет 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Эпидемиологический порог по уровню заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями в Харькове не превышен.

Как сообщил заведующий Харьковского городского филиала Государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Чегодайкин, в этом году от гриппа привились 6 тыс. 706 человек - из них более 1 тыс. детей. При этом в городе зафиксировано два летальных случая – от гриппа умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.



– На сегодня в Украине превышен эпидпорог по гриппу на 6,7%, в Харьковской области – на 6,9%, но в городе Харькове в настоящее время по интенсивности этих процессов уровень заболевания населения респираторными заболеваниями и гриппом характеризуется как низкий. Средний сезонный показатель по заболеваемости превышен в возрастной группе 18 и старше всего на 1%, – отметил Владимир Чегодайкин.



Директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат сообщил, что ежедневно в городе ведется мониторинг количества заболевших. Всего с начала эпидсезона в лечебные учреждения Харькова за медицинской помощью обратилось 48 тыс. жителей, в том числе более 6,5 тыс. человек, которые заболели за последнюю неделю. Среди них – 2 тыс. детей.



– В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество заболевших уменьшилось на 2 тыс. 95 человек. В каждом лечебном учреждении города разработан алгоритм действий и план мероприятий по проведению предупреждения гриппа и других вирусных заболеваний, проведены обучающие семинары с медицинскими работниками, – отметил Юрий Сороколат.



Директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко отметила, что рост заболеваемости среди школьников традиционно ожидается во второй половине января, когда дети выйдут на занятия после каникул.



– На сегодняшний день в сфере образования нет угрозы закрытия учебного процесса, и мы заканчиваем полугодие в штатном режиме. Естественно после окончания каникул уровень заболевания школьников традиционно повышается, поэтому вернемся к этому вопросу в январе, – сказала Ольга Деменко.