Юлия Светличная ознакомилась с ходом строительства детсадов в Харьковском районе

Во время рабочей поездки в Харьковский район
Южный и Березовку посетила глава ХОГА Юлия Светличная. В Южном руководитель области ознакомилась с ходом строительства и реконструкции здания детсада. Работы стартовали этой осенью и финансируются совместно областным и районным бюджетом. Проектом предусмотрена реконструкция существующего 2-этажного корпуса Южногородского ДУЗ и строительство нового - 3-этажного корпуса заведения. В целом это позволит создать 130 дополнительных мест для дошкольников. Сейчас здесь укрепили фундамент, забетонировали опалубку существующего здания и монтируют железобетонные плиты перекрытия над первым этажом нового корпуса.
– В Южном около 200 детей находятся в очереди в детский сад. На 2019-й год мы запланировали финансирование для продолжения реконструкции и строительства этого заведения, – сообщила Юлия Светличная.
Заведующая Южногородского дошкольного учебного заведения Елена Варадова отметила, что очередь в заведение существует около 15 лет. В ДУЗ ездят из соседних Комаровки и Березовки.
– Садик строится прямо на глазах. Думаю, в следующем году дети смогут прийти в наше учебное заведение, где их будут ждать новые уютные комнаты. И ни одному из родителей мне не придется отказывать, – сказала Елена Варадова.
Что касается детей из Березовки, то в недалекой перспективе их родителям не придется ездить в детский сад в Южный. В поселке будет собственное детское учреждение. Для него уже приобрели здание, сейчас разрабатывают проект реконструкции. Здесь планируют разместить 2 группы – для 25 детей каждая. Поддержать реализацию проекта местной громаде во время встречи пообещала глава ХОГА Юлия Светличная.
– Это будет самый современный детский сад – красивый и оснащенный всем необходимым. И такие детсады появляются не только у вас, в Березовке. В Песочине строится начальная школа на 240 мест и детсад на 95 – в Южном, – сказала руководитель области.
Жительница Березовки, заведующая местной библиотекой Вера Клименко призналась, что открытие детского сада – это давняя мечта всей громады поселка.
– Уважаемая Юлия Александровна, хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и помощь. Со дня рождения нашей объединенной громады прошло еще очень мало времени, но мы видим, как изменился населенный пункт, сколько всего сделано хорошего. Когда-то давно в нашем поселке был замечательный детский сад, и много лет заветной мечтой громады является то, чтобы сад снова заработал. И сейчас эта наша мечта осуществляется, – сказала Вера Клименко.
Юлия Светличная отметила, что развитие гуманитарной сферы (в первую очередь, образования и здравоохранения) будет приоритетным в 2019 году.
– Около 20 объектов дошкольного образования было сделано в Харьковской области в 2018 году. Создано более 1,5 тысячи мест в детсадах. В 2019 году мы также предусмотрели финансирование на эти цели и будем увеличивать количество мест для детей там, где это необходимо. Также сделаем все, чтобы закупать качественное оборудование и мебель, – сказала глава ХОГА.