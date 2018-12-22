Юлия Светличная ознакомилась с ходом строительства детсадов в Харьковском районе 22 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Дополнительный 3-этажный корпус ДУЗ в Южном позволит создать 130 мест для дошкольников. В Березовке реконструируют здание, где разместят 2 группы – для 25 детей каждая.