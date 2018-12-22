В Харькове появилось новое футбольное поле: подробности

В Харьковском областном высшем училище физкультуры и спорта открыли футбольное поле с искусственным покрытием.

Спортивное учебное заведение 22 декабря посетили глава ХОГА Юлия Светличная и Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.Во время праздничного мероприятия Юлия Светличная передала коллективу и ученикам заведения новые велосипеды и ключи от специального автомобиля для сопровождения велосипедистов во время тренировок на шоссе.– В Харьковской области мы много внимания уделяем развитию спорта. Как массового, так и спорта высоких достижений. Потому что именно спортсмены укрепляют имидж нашей страны, - сказала глава ХОГА. - Мы гордимся вашими достижениями. Мы всегда рядом с вами – и в минуты тренировок, и в минуты побед. Очень хочется, чтобы таких побед было больше. А для этого нужно создавать необходимые условия. И сегодня такие условия у вас есть.В этом году за средства областного бюджета в училище, помимо строительства футбольного поля, провели капремонт в помещениях, приобрели оборудование для пищеблока, медчасти, кабинета химии и так далее. Также средства выделили на корректировку проекта строительства бассейна.– Мы получили большой подарок, который будет служить десятилетиями не только детям нашего училища, но и детям всей Харьковской области и Украины, - сказал директор Харьковского областного высшего училища физкультуры и спорта Анатолий Попов. - Уверен, что на этом стадионе, на этих велосипедах, в этих спортивных залах вырастут достойные люди. У нас будут чемпионы. И это все благодаря нашим руководителям. Большое вам спасибо от всех детей! Мы прославим Украину. Мы обещаем!.Министр молодежи и спорта Украины подчеркнул, что Харьковская область – среди лидеров в Украине в обновлении спортивной инфраструктуры и развитии спорта.– Государство объявило курс на децентрализацию. И сделало так, чтобы именно громады, местные советы, областные администрации занимались развитием спортивных объектов в стране. Потому что диктовать, что необходимо сделать здесь, в Харькове, из Киева, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно. А мы всегда любим и поддерживаем тех, кто болеет за спорт, в том числе вашу главу Юлию Светличную, – сказал Игорь Жданов.Участником праздника в училище стал также первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко. Он передал всем присутствующим поздравления от президента ФФУ Андрея Павелко и главного тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.– Хочу поблагодарить Харьковскую область за то, что национальная сборная команда Украины получила здесь свой дом. За последние 2 года национальная сборная на «Металлист-арене» провела 3 встречи - с сербами, турками и чехами. И получила 3 победы. Я благодарен каждому из вас, кто поддерживает сборную, – сказал Вадим Костюченко.Он передал ученикам заведения сертификаты на бесплатное посещение всех матчей национальной сборной Украины по футболу, а также мяч с автографами игроков сборной для музея училища.