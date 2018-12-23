Харьковский литературный музей приглашает присоединиться к вертепу 23 декабря 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Рождественские подарки своими руками, пение колядок и участие в вертепе – Харьковский литературный музей приглашает на новогодние праздники детвору вместе с родителями.

До 25 января праздничные программы будут проходить в детском пространстве-выставке «Пластилиновое Рождество»



Так, на интерактивных занятиях ребятишек научат делать подарки для своих близких – по сюжетам детских литературных произведений, которые рассказывают о самых желанных подарках, которые можно получить в новогодний период.



— Что является подарком в сказках братьев Гримм «Госпожа Метелица», Ивана Малковича «Золотой паучок», в произведениях Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» и Марка Черемшины «Слеза»? Во время занятий дети научатся создавать свои новогодние сюжеты с известными литературными персонажами и учиться делать бумажных ангелов — подарки родным и близким, — обещают в литературном музее.



На примере самой известной новогодней истории о дружбе, любви, доверии, теплых человеческих отношениях – сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» – дети узнают, как с помощью символов и сказочных атрибутов писатели рассказывают о человеческих отношениях.



— Ледяная дева является персонажем многих литературных сюжетов. Холод против огня, лед против любви – каждая история, описанная в украинской и мировой литературе, по-своему раскрывает нам смысл противостояния между горячими чувствами и равнодушием, — говорят в литмузее. — Также во время занятий дети поиграют в «Садовника» и «Узнай друга».



Не менее интересно ребятишкам будет послушать, какие жизненные истории связаны с известными сказками.



— В новогодних сказках к детям являются волшебные ангелы, которые спасают или приносят желанные подарки. А еще каждого из нас оберегает ангел-хранитель — святой, чье имя он носит. Во время интерактивного занятия «Рождественские ангелы» дети узнают значение имен, жизненные истории, связанные с известными сказками, например, «Спящей красавицей» Шарля Перро или «Рапунцель» братьев Гримм. Также дети научатся петь колядки и поздравления, — рассказали сотрудники музея.



Ну и, конечно же, во время зимних праздников Харьковский литературный музей приглашает присоединиться к традиционному рождественскому действу – вертепу.



— Наша программа включает в себя кукольную инсценировку традиционного рождественского спектакля — вертепа. Роли найдутся всем: пастушки, встречающие Христа, три царя-волхва, пришедшие с дарами к маленькому Иисусу, царь Ирод и его воины, Черт и Смерть, — поделились в литмузее. — Спектакль сопровождается пением колядок и веселыми шутками.