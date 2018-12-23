Как наполнить жизнь радостью: советы психолога

Новогодние праздники для меня – почему-то не повод для радости, а сплошные мысли о куче проблем, которые достались от уходящего года. Знаю, что это неправильно, и нужно уметь радоваться жизни. Но на практике как-то не выходит. Антонина
Позитивное мышление можно научиться формировать в себе, считают психологи и предлагают несколько способов.
Подключите воображение
Во-первых, визуализируйте свои желания с концентрацией и верой. Прежде чем взяться за какое-то дело, постарайтесь четко представить себе его успешный результат: как вы настроитесь, таким он и будет, говорят специалисты.
Суть позитивной визуализации в том, чтобы представить свою проблему в виде конкретного образа – сумму денег или автомобиль, о котором вы мечтаете. Главное – прорисовать картинку в сознании во всех мельчайших подробностях и зафиксировать себя на положительных ощущениях: абсолютно всему нужно придавать конкретную форму – даже словам.
Во-вторых, очень важно всегда ожидать только благоприятного и выгодного для вас исхода.
Чтобы стать позитивным, нужно держаться подальше от нытиков – куда полезнее общаться с оптимистами, искренними и успешными людьми.
На пути к счастью
Еще один секрет от психологов – стремиться только к счастью, и эта светлая цель поможет концентрировать внимание на том направлении, в котором нужно двигаться, какие принимать решения и определять приоритеты. Если четких целей нет, рекомендуется начать с построения плана личного развития. Этот план поможет понять, на правильном ли вы пути, а также сбросить груз проблем, которые тормозят ваше развитие. А еще план личного развития точно укажет, в каком направлении нужно двигаться дальше.
Если вдруг начинают одолевать тяжкие думы, психологи советуют игнорировать их и решительно заменять конструктивными мыслями о счастье. Если случаются вышибающие почву из-под ног события, лучше не застревать на них.
– Примите их, – говорят психологи. – Скажите себе: «Это уже случилось». Если ситуацию изменить нельзя, нужно изменить отношение к ней. Будьте рациональны, проанализируйте, сделайте выводы и поступайте согласно этим выводам.
Чаще улыбайтесь
Попробуйте улыбнуться и одновременно подумать о чем-нибудь плохом: вряд ли получится, а если и получится, то с большим трудом. Читайте вдохновляющие книги, смотрите добрые и веселые фильмы, посещайте выставки, театры и концерты. Все это позволяет сбросить напряжение, расслабиться и зарядиться новой энергией.
Займитесь спортом
Физические упражнения не только укрепят здоровье, но и внесут в жизнь оптимизм, уверенность в себе и завтрашнем дне. Своими успехами нужно делиться не с теми, кому они малоинтересны, а с людьми, которые для вас значимы.
Как думаем – так и живем
Слова обладают мощной энергетикой, но все зависит от того, положительную или отрицательную окраску они несут. Поэтому всегда используйте только положительные слова в отношении и личной жизни, и карьеры, и развития. Говорите: «Я могу», «Я умею» и избегайте слов с частицей «не». Позитивные утверждения очень полезны, поскольку длительное повторение в конечном счете повлияет на подсознание, которое, в свою очередь, будет способствовать привлечению желаемых результатов.
Возможности позитивной энергии безграничны. Оптимист силой мысли притягивает положительные эмоции и события, а пессимист лишь усугубляет свои беды. Мысль имеет очень сильное влияние на нашу жизнь. Она крупица за крупицей формирует все, что нас окружает, – это происходит подсознательно.
– Как думаем – так и живем, – уверены специалисты. – В наших силах сделать этот процесс осознанным. Будьте упорны в своем желании думать позитивно, и тогда ваш разум обязательно поддастся – вы сможете оценить все преимущества светлого и радостного мышления.