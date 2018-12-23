Как наполнить жизнь радостью: советы психолога 23 декабря 2018 г. Анна Борисова 0 0

Новогодние праздники для меня – почему-то не повод для радости, а сплошные мысли о куче проблем, которые достались от уходящего года. Знаю, что это неправильно, и нужно уметь радоваться жизни. Но на практике как-то не выходит.

Антонина