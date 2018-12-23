Как не испортить Новый год селедкой под шубой

На харьковские прилавки прокралась селедка с кишечной палочкой — специалисты ГП «Харьковстандартметрология» провели потребительскую экспертизу рыбных пресервов.

Чем отличаются консервы от пресервов?

Технические условия требуют изменений

пресервы. Сельдь в масле по-скандинавски. ТМ Norven ООО «Юниверсал фиш компани»;

пресервы. Сельдь в масле (филе, кусочки). ТМ Fish King ФЛП Кулемза Р.М;

пресервы из рыбы. Сельдь слабосоленая, кусочки в масле. ТМ «Водный мир» ООО «Аквафрост»;

пресервы. Сельдь, филе-кусочки подкопченные в масле. ТМ Flagman ООО «Флагман сифуд»;

пресервы. Сельдь в масле с душистыми специями, филе. ТМ Veladis ООО «Ларан-07»;

пресервы. Сельдь в масле, филе, кусочки. ТМ «Bomonq» ООО «Бомонд»;

пресервы. Сельдь слабосоленая, филе-кусочки в масле. ТМ «K.I.T.» ООО ПКП «K.I.T.LTD»;

филе сельди деликатесное "Матиас", оригинальное. ТМ «Санта бремор» СП «Санта бремор» ООО.

Качество пресервов из селедки проверили по органолептическим показателям, содержанию консервантов, показателям микробиологической безопасности, а также по качеству упаковки и маркировки.По информации генерального директора ГП «Харьковстандартметрология» Владимира Величко, качественные рыбные пресервы имеют приятный, свойственный зрелой сельди вкус и запах, с ароматом внесенных пряностей. Консистенция мяса рыбы ─ нежная, сочная. Поверхность рыбы – чистая, целая, с выделенным жиром, в пресервах пряного посола ─ с пряностями. Заливка – жидкая, может быть желеобразная при условии приятного аромата, присущего зрелой сельди. Порядок укладки филе рыбы в металлические или полимерные банки ─ взаимно перекрещивающимися рядами, внешней стороной к донышку и крышке банки. Наличие посторонних примесей не разрешается. Возможен незначительный налет белкового происхождения на поверхности рыбы.По результатам экспертизы все образцы соответствовали требованиям по органолептическим показателям (внешний вид рыбы, вкус и запах, порядок укладки рыбы). Однако в пресервах ТМ Fish King обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а продукция ТМ K.I.T. содержала завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.— Употребление такой продукции может привести к дисбактериозу и расстройству пищеварения, — предупреждает Владимир Величко.Для предотвращения развития микроорганизмов в пресервах при их производстве разрешено использовать консерванты. Одним из самых популярных среди производителей пресервов консервантов является бензоат натрия. Поскольку он достаточно вреден для организма человека, особенно детского, его содержание ограничивается. Государственным стандартом ДСТУ 8095: 2015 предусмотрено, что содержание бензоата натрия не должно превышать 0,1%.— Проверка в лаборатории ГП «Харьковстандартметрология» доказала, что количество бензоата натрия Е211 ни в одном из протестированных образцов не превысило максимально допустимый уровень, — отмечают эксперты.Кроме того, на потребительской маркировке пресервов четырех производителей был заявлен еще один консервант ─ сорбат калия Е 200, содержание которого также проверили.— Лабораторные исследования подтвердили его наличие в образцах, где он был заявлен на маркировке, в количестве, не превышающем допустимые нормы, — отметили эксперты.Замечания по маркировке получили продукция ТМ Norven (не указано в названии продукции ее вид ─ «пресервы») и ТМ «Водный мир» (часть информации является труднодоступной для чтения).Дляобязательное условие ─ термическая обработка сырья методом стерилизации при высоком температурном режиме. За счет такой обработки консервы имеют длительный срок хранения (2-3 года).─ продукты, которые не поддаются стерилизации. Это способствует сохранению в них белков, витаминов, минеральных веществ. Но, с другой стороны, чтобы обеспечить хранение пресервов в течение указанного срока, при их изготовлении применяют консерванты-антисептики.Среди гастрономического разнообразия на полках магазинов встречаются прозрачные герметичные упаковки с кусочками рыбы или морепродуктов. По своим потребительским свойствам пресервы очень близки к бочковым соленым, пряным и маринованным рыбам. Гастрономические свойства рыбных пресервов по сравнению с соленой рыбой гораздо выше, что объясняется более широким рецептурным составом пряностей. Культура торговли рыбными пресервами также выше. Рыбные пресервы пользуются широкой популярностью среди потребителей благодаря удобной упаковке и большому выбору.На что же необходимо обращать внимание при выборе рыбных пресервов потребителям?Как разъяснил Владимир Величко, поскольку рыбные пресервы не проходят стерилизацию — в розничной торговой сети они обязательно должны находиться только в холодильнике.— Необходимо очень внимательно изучать маркировку продукции ─ состав, указанный на упаковке пресервов, дату изготовления и срок годности, — продолжает он. — Не менее важным является внешний вид рыбы, ее целостность. Также нужно обращать внимание на герметичность упаковки.Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» закупили в харьковских супермаркетах следующие образцы продукции:Все образцы изготовлены в соответствии с требованиями ТУ предпринимателей-производителей. Между тем как с января 2017 года вступил в силу государственный стандарт ДСТУ 8095:2015 «Пресервы рыбные. Сельди специального и пряного соления. Технические условия», закупленные образцы продукции проверили именно на соответствие ДСТУ 8095: 2015.Подводя итоги потребительской экспертизы, Владимир Величко отметил, что среди производителей рыбных пресервов не нашлось таких, которые изготавливают продукцию в соответствии с государственным стандартом. Поскольку вся проверенная продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями.— Действительно, согласно действующему законодательству производители имеют право выбирать, по какому документу работать: по техническим условиям или по ГОСТу. Это и есть «добровольное применение стандартов», но не следует забывать, что с выходом нового государственного стандарта предприниматели-производители обязаны своевременно внести изменения в собственные технические условия для приведения их к общим требованиям ДСТУ 8095: 2015, — сказал Владимир Величко.