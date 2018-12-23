В Харькове учебный центр пригласил в гости динозавра 23 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Пять лет назад в Харькове открылся первый в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки, где все экспонаты – в свободном доступе и каждый посетитель может почувствовать себя настоящим экспериментатором.

4 января «Ландауцентр» отпразднует свой первый маленький юбилей.



В январе 2014 года при Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина открылся учебный центр – весьма нестандартный как для университетского подразделения. Джинсовые разрисованные стены, небольшая темная комнатка при входе, где всегда что-то светилось и привлекало внимание, и основной зал, в котором поначалу экспозиция менялась раз в месяц.



– Это было радостное событие в сложные для страны времена, – говорит директор «Ландауцентра» Виктория Круглова. – В январе работали физики, февраль был посвящен математике в музыке, март запомнился биологическими выставками… Так рождалось одно из самых любимых мест семейного отдыха, а также незаменимая площадка для проведения экскурсий во времена школьных каникул.



Количество людей, посещающих «Ландауцентр», по словам Виктории Кругловой, постоянно росло. Приезжали посетители из разных городов Украины – специально для того, чтобы увидеть, а вернее, почувствовать новый формат науки.



– Да-да, я не ошиблась, именно почувствовать, – улыбается директор центра. – Ведь своеобразным девизом центра стала фраза «Прикоснись к науке!», а символом – держащая молекулу рука.



Спустя год интенсивной работы «ЛЦ» закрылся для расширения площадей, чтобы к 1 сентября 2015 года обрести новое лицо и новые экспозиционные площадки…



Что же такое пять лет работы «Ландауцентра»?



– Это сотни тысяч посетителей со всей страны, многочисленные экскурсионные группы, даже зарубежные, – утверждает Виктория Круглова. – Это десятки уникальных интерактивных экспонатов и локаций. Это работа многих ответственных людей – сотрудников, партнеров, волонтеров, организаторов выставок и образовательных мероприятий. А еще – это особое отношение к науке. Воспитание уважения к интеллектуальному труду. Возможность задуматься ребятам, которые ищут свое место в жизни, об интереснейшем мире знаний, опыта, результатов, открытий. Ведь это они – креаторы будущего. Так почему бы это будущее не начать с интереса к науке?



4 января будущего года с 12.00 в «ЛандауЦентре» планируется большая образовательно-развлекательная программа. Будут поздравления, научные представления, много конкурсов, подарков, радости и смеха.



– А еще мы пригласили на наш самый маленький юбилей… динозавра. Практически настоящего, – интригует Виктория Круглова. – Поэтому, если есть что нам сказать, приходите – отметим праздник вместе!