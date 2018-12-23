Forbes назвал самых богатых американских знаменитостей 23 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Лидирует в рейтинге создатель «Звездных войн» режиссер Джордж Лукас.

Его состояние оценили в $5,4 миллиарда. Следом за ним располагается режиссер Стивен Спилберг, который имеет $3,7 миллиарда. А замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри, состояние которой оценили в $2,8 миллиарда.



На четвертой позиции идет Майкл Джордан ($1,7 миллиарда), а на пятой - младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер (900 миллионов).



Далее в топ-10 располагаются Jay-Z ($900 миллионов), Дэвид Копперфильд ($875 млн) рэпер Diddy ($820 млн), гольфист Тайгер Вудс ($800 млн) и писатель Джеймс Паттерсон ($800 млн).