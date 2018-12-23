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Forbes назвал самых богатых американских знаменитостей

Forbes назвал самых богатых американских знаменитостей
Лидирует в рейтинге создатель «Звездных войн» режиссер Джордж Лукас.
Его состояние оценили в $5,4 миллиарда. Следом за ним располагается режиссер Стивен Спилберг, который имеет $3,7 миллиарда. А замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри, состояние которой оценили в $2,8 миллиарда.

На четвертой позиции идет Майкл Джордан ($1,7 миллиарда), а на пятой - младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер (900 миллионов).

Далее в топ-10 располагаются Jay-Z ($900 миллионов), Дэвид Копперфильд ($875 млн) рэпер Diddy ($820 млн), гольфист Тайгер Вудс ($800 млн) и писатель Джеймс Паттерсон ($800 млн).

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