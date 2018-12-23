Школьница из Чугуева получила премию на конкурсе в Париже 23 декабря 2018 г. Юлия Андреева 0 0

«Дети рисуют мир» — юная художница чугуевской школы имени Репина стала призером международного конкурса во Франции.



На престижном конкурсе изобразительного искусства «Дети не хотят войны» в Париже 11-летняя Арина Резченко представила работу «Дети рисуют мир». За эту работу воспитанница Чугуевской детской художественной школы им. И. Е. Репина получила третью премию. Ее преподаватель Ольга Непомнящая тоже получила награду за подготовку победителя — диплом от президента международного конкурсного жюри.



— Девочка – очень способная. В художественную школу пришла в восемь лет. Это очень рано – мы набираем деток с десятилетнего возраста. Я сначала засомневалась, но ее родители меня уговорили. Аня училась наравне со старшими детьми и оправдала доверие на все сто процентов, — говорит Ольга Непомнящая. — Очень трудолюбивая, очень любит рисовать, имеет собственный взгляд на происходящее. Очень достойная девочка.



Тема конкурса «Дети не хотят войны», который постоянно проводится в Париже, очень актуальна в наше время, говорит преподаватель.



— И мы решили принять в нем участие, — продолжает Ольга Владимировна. — На картине Анны изображен разрушенный город – подразумевался Донецк. И в одном из разваленных снарядами домов две девочки – старшая и младшая — рисуют на черном ватмане белыми светлыми красками мирный красивый солнечный город. Среди развалин дети мечтают о мире – именно таким они видят свое будущее. До этого Аня сделала несколько эскизов, мы разрабатывали не один вариант, но в итоге выбрали этот. Картина выполнена в ее любимой технике – пастели, которую она очень хорошо чувствует.



Отправили фотографию работы на конкурс в Париж – по интернету. И через какое-то время из Франции пришло сообщение, что Аня получила третью премию.



— Аня получила грамоты и медаль за третье место. Дедушка у нее спрашивает: «За что медаль?», а она смеется: «За взятие Парижа». Счастье, радость! У ребенка огромное желание продолжать участие в конкурсе. Все-таки победа в Париже – столице искусства, моды и романтики – это очень престижно! – гордится воспитанницей Ольга Непомнящая.



Этот конкурс, по словам Ольги Владимировны, открыла ученица директора школы Владимира Непомнящего — в прошлом году 14-летняя Ирина Шевченко заняла там первое место.



— И даже ездила в Париж на награждение – получила золотую медаль, — говорит Ольга Владимировна.



Ученики Чугуевской детской художественной школы им. И. Е. Репина будут продолжать участвовать в престижном международном конкурсе «Дети не хотят войны».



— Детям это необходимо, ведь вся жизнь – это соревнование, — замечает Ольга Непомнящая. — Надо, чтобы они пробовали, развивались, раскрывали серьезные темы.