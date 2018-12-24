Как изменится расчет бытовых потребителей за электричество

Как изменится расчет бытовых потребителей за свет, выяснял «Вечерний Харьков»
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В связи с новым Законом «О рынке электрической энергии», с 1 января 2019 года энергоуслуги харьковчанам будут оказывать две разные компании.
Как пояснил начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, произошло разделение видов деятельности по распределению и поставке электрической энергии в энергоснабжающих компаниях Украины.
— То есть по аналогии с газовыми компаниями на территории Харьковской области созданы две новые компании. Первая будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей (оператор системы распределения). Вторая – заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты (электропоставщик), – рассказывает Владимир Скичко.
Таким образом, оператор системы распределения отвечает за качество электроснабжения, новое подключение или замену счетчика, а также — за эксплуатацию и ремонт линий передач, подключение и отключение потребителей. Кроме того – оказывает помощь в установке приборов учета электроэнергии. К электропоставщику следует обращаться по вопросам начислений и расчетов стоимости, условий оплаты, корректности расчетов за электроэнергию. Также он предоставляет клиентам дополнительные услуги, например, по энергоэффективности.
Кто есть кто?
Итак, на территории Харьковской области оператором системы распределения является АО «Харьковоблэнерго», а вот функции электропоставщика будет выполнять поставщик универсальных услуг, которым является ЧАО «Хаьковэнергосбыт» — новое акционерное общество, выделенное из АК «Харьковоблэнерго» и получившее лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю.
— Согласно требованиям закона именно ЧАО «Харьковэнергосбыт» начиная с 1 декабря 2018 года в течение двух лет с начала функционирования новой модели рынка электрической энергии будет исполнять обязанности поставщика универсальной услуги исключительно бытовым и малым небытовым потребителям, — уточнил Владимир Скичко. — Он не может отказать указанной категории потребителей, находящимся на территории осуществления его деятельности, в заключении договора поставки электрической энергии. По истечении двухлетнего срока поставщика универсальных услуг будут определять на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса утвержден Кабмином.
Но в роли поставщика электроуслуг может быть и альтернативная компания, получившая лицензию на занятие соответствующей деятельностью, которая может заинтересовать потребителя какими-то своими – более привлекательными — условиями и тарифами. По словам Владимира Скичко, список таких компаний размещен на сайте АО «Харьковоблэнерго» и постоянно пополняется. Всего по области будет порядка 20 альтернативных компаний.
— То есть потребители сами выбирают себе электропоставщика и имеют возможность безвозмездно его поменять в порядке, определенном правилами розничного рынка, — подчеркивает Владимир Скичко. — Если потребитель самостоятельно не выбрал электропоставщика — поставки электрической энергии ему в течение трех месяцев (не более 90 дней) будет автоматически осуществлять поставщик «последней надежды», определенный на территории области. Функции такого поставщика будет выполнять то же ЧАО «Харьковэнергосбыт».
Как заключить договор?
Чтобы и дальше получать электроэнергию, потребителю необходимо присоединиться к Публичному договору на поставку электроэнергии поставщиком универсальных услуг – ЧАО «Харьковэнергосбыт».
— До первого декабря потребители должны были получить договор о присоединении. Он считается заключенным, если потребитель не высказал в письменной форме несогласие или замечания к договору (обратившись до 1 декабря в АК «Харьковоблэнерго») и оплатил счет за услугу в феврале 2019 года – в момент оплаты за январь, — пояснил Владимир Скичко. – Достаточно просто оплатить счет и продолжить потреблять электроэнергию – это будет считаться согласием с условиями публичного договора и автоматически присоединит клиента к услугам двух компаний – распределительной компании и поставщика электроэнергии.
Таким образом, после 1 февраля 2019 года потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами. Там будут две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии.
Тариф на поставку электрической энергии поставщиком универсальной услуги или поставщиком «последней надежды», то есть ЧАО «Харьковэнергосбыт» формируется в соответствии с методикой, утвержденной НКРЭКУ.
— Сейчас тариф состоит из цены закупки, тарифа на поставку и передачу. Часть тарифа на закупку и поставку отойдет ЧАО «Харьковэнергосбыт». Но для потребителей тариф не изменится, — уточнил Владимир Скичко.
Продажа электричества поставщиком, которого выбрал потребитель по договору поставки, осуществляется по свободным ценам.
Как оплатить счет?
Все расчеты проводятся через компанию-поставщика – ЧАО «Харьковэнергосбыт» (либо альтернативную, выбранную потребителем). Поэтому при оплате счетов через банк, интернет-банкинг необходимо будет указать новые реквизиты.
— Они будут указаны на сайтах и в первых платежках от поставщика, которые будут доставлены клиентам в феврале 2019 года, — уточнил Владимир Скичко. — В системе «личный кабинет» и электронных платежных системах данные изменятся автоматически.
Изменятся ли автоматически реквизиты в системе «Приват-24» или нужно будет вводить новые, Владимир Скичко пока сказать не готов.
Показания счетчиков, как и прежде, можно передавать через личный кабинет, по телефону контакт-центра в онлайн-чате на странице в Facebook или другими привычными способами.
При этом Владимир Скичко заверил, что Центры облуживания клиентов будут размещаться по прежним адресам.
— Но теперь в них будут вести прием специалисты сразу двух компаний, которые проконсультируют потребителей по любым вопросам, — уточнил он.