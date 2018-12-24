В Харьков вернули картину, украденную в годы войны 24 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

26 декабря Харьковский художественный музей презентует выставку «Творение С.И. Васильковского – вновь в Харькове: история потери и возвращения».



Будет представлена собственно картина в раме, изготовленной за меценатские средства, копии архивных материалов штаба Розенберга, фото и открытки нескольких утраченных во время войны произведений, довоенная инвентарная книга, в которой зафиксирована возвращенная картина, некоторые страницы переписки с немецкой стороной по поводу ее возвращения.



Впервые в Украине за 75 лет вынужденных странствий небольшая картина Сергея Васильковского, выполненная на дереве (36,5х24), которую назвали «Дом С.И. Васильковского», вернулась на родину.



В начале Второй мировой войны Украинская государственная картинная галерея (довоенное название Харьковского художественного музея) считалась самым ценным музеем Советского Союза после Москвы и Ленинграда. В музее хранилось около 75 тысяч экспонатов. Однако он не был включен в план эвакуации. Рискуя жизнью (по обвинению в паникерстве) тогдашний директор музея Прокоп Васильевич Кривень спас около пяти тысяч экспонатов и почти все художественное достояние Т.Г. Шевченко, которое сейчас хранится в Национальном музее Шевченко в Киеве.



Основная коллекция, остававшаяся в Харькове, подверглась тотальному разграблению. В Харькове работали представители штаба Розенберга, которые целенаправленно вывозили из города культурные ценности. Накануне освобождения города оккупанты сожгли музей с остатками экспонатов, архивов, библиотеки... В актах убытков музея числится около 800 произведений живописи нашего земляка, одного из выдающихся основателей украинского национального пейзажа Сергея Васильковского.



Поисками утраченных во время Второй мировой войны экспонатов сотрудники музея занимаются с начала независимости Украины. Перечень основных произведений размещен в международном реестре утраченных ценностей.



Два года назад музей получил сообщение из Германии, что, возможно, харьковский экспонат обнаружен во время продажи Берлинским аукционным домом. Музейные сотрудники провели необходимые исследования и привели убедительную доказательную базу в отношении принадлежности «берлинской» картины Харьковскому художественному музею.



Решить проблему возврата картины помогли Министерство культуры Украины, Министерство иностранных дел Украины, посольство Германии в Украине.