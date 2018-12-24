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В Черное море вошел британский корабль-разведчик

В Черное море вошел британский корабль-разведчик
Вечером 17 декабря разведывательный корабль британского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море.
HMS Echo — это современное гидрографическое судно для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Как пишет в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко, это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита: продемонстрировать поддержку Британии принципу свободы навигации в регионе.

Еще 21 ноября – до атаки россиян на корабли ВМС в Черном море – глава Минобороны Степан Полторак во время визита в Лондон получил заверение британского коллеги, что HMS Echo отправится в Черное море в 2019 году.

«Великобритания и Королевский флот досрочно выполняют обещания, данные после обострения ситуации в Азовском море», – пишет Андрей Клименко.

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