В Черное море вошел британский корабль-разведчик 24 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Вечером 17 декабря разведывательный корабль британского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море.

HMS Echo — это современное гидрографическое судно для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Как пишет в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко, это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита: продемонстрировать поддержку Британии принципу свободы навигации в регионе.



Еще 21 ноября – до атаки россиян на корабли ВМС в Черном море – глава Минобороны Степан Полторак во время визита в Лондон получил заверение британского коллеги, что HMS Echo отправится в Черное море в 2019 году.



«Великобритания и Королевский флот досрочно выполняют обещания, данные после обострения ситуации в Азовском море», – пишет Андрей Клименко.