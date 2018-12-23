Харьковская область за неделю в обзоре Михаила Кириленко 23 декабря 2018 г. Михаил Кириленко 0 0

Одной из ключевых новостей этой недели для Харьковской области стала новость о том, что завод «Электротяжмаш» (который входит в список флагманов машиностроения страны), благодаря сотрудничеству ХОГА и промышленников смог не только не только «остаться в строю», но и стать прибыльным.