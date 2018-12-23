Харьковская область за неделю в обзоре Михаила Кириленко

Губернатор области Юлия Светличная отметила, что это единственный завод, который производит комплексно оборудование для железнодорожного и городского электротранспорта. За два последних года предприятие увеличило объемы производства в 1,5 раза, зарплату – на 70% и уже сейчас имеет полный пакет заказов на 2019 год.
На сегодняшний день на заводе работают более 4000 человек, средняя зарплата производственного рабочего – около 10,5 тысячи гривен. По словам руководителя предприятия, сейчас открыто более 400 вакансий: заводу нужны как рабочие, так и административные специалисты.
Не менее важные новости этой недели
Услугами инклюзивного ресурсного центра на Первомайщине
планируют охватить почти 200 детей. С работой учреждения ознакомился заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев во время рабочей поездки
: «Развитие инклюзивной среды именно для сферы образования является приоритетом работы власти в Харьковской области. Работы мы начали в конце прошлого года. Приятно констатировать тот факт, что инклюзивно-ресурсные центры созданы в каждом районе Харьковской области. Также открыты 20 ресурсных комнат (планировали 15) и 25 медиатек. На этом мы не останавливаемся и работаем дальше».
Кроме того, медицинским
учреждениям Первомайского района обновляется автопарк
. Медикам уже передали ключи от новых автомобилей для амбулаторий семейной медицины в селах Михайловка и Грушино.
В областной детской больнице утеплили фасад и крышу
, заменили окна и систему отопления. Также была проведена замена системы отопления, заменены 46 радиаторов отопления, 24 окна. Было установлено 345 светодиодных светильников, проведена замена крыши пищеблока и утепление крыши лечебного корпуса.
По информации главврача ОДКБ Георгия Муратова, ежегодно в стационаре больницы лечат 12-13 тысяч детей, кроме того, 45 тысяч детей получают здесь медицинскую помощь амбулаторно.
На Харьковщине продолжаются мероприятия по подготовке территории области к обороне и обучению резервистов
. Директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами заявил, что ситуация стабильная и контролируемая, а все соответствующие мероприятия проходят под личным контролем председателя ХОГА.
В ХОГА провели заседание, посвященное актуальным вопросам будущего административно-территориального устройства
. Участники мероприятия отметили, что конечной задачей рабочей группы является создание самодостаточных громад, которые бы имели четкие полномочия, а также собственные доходы и сборы, для обеспечения социально-экономического развития. В частности, будут отрабатываться вопросы оказания медицинской помощи учреждениями второго уровня, обеспечение работы служб по чрезвычайным ситуациям, системы переработки ТБО и др.
На сегодняшний день на Харьковщине
имеется 100%-е покрытие перспективным планом, и уже есть 18 дееспособных громад.
В 2019 году на дороге Мерефа—Лозовая—Павлоград
отремонтируют 74 км покрытия и четыре моста
. Уже начаты работы по подготовке проектной документации
, а в начале 2019-го года планируется провести тендерные процедуры
.
В Службе автомобильных дорог в Харьковской области также напомнили
, что протяженность автодороги
по региону составляет 132 км. На балансе службы находится 123 км
.
Юлия Светличная вместе с детьми испекла праздничное печенье
для участников ООС. Губернатор рассказала, что эта традиция поддерживается вместе с харьковскими пластунами уже третий год
. К приготовлению праздничных угощений приглашают всех желающих, чтобы как можно у большего количества людей накануне нового года было хорошее настроение. Печенье отвезли в военный госпиталь, для того, чтобы поддержать ребят, которые сегодня далеко от дома, чтобы таким образом передать им частичку домашнего уюта.
Около двух тысяч жителей области стали воинами-контрактниками ВСУ
. Подавляющее большинство, а это примерно 70%, пополнили ряды Сухопутных войск, остальные носят знаки различия других видов наших Вооруженных сил.
В Изюме открыли современную медиатеку
, которая создана в рамках выполнения программы «Новое образовательное пространство Харьковщины». Теперь детям в новом формате библиотеки можно не только получить знания, но и отдохнуть, пообщаться и поиграть.
В течение месяца долги по заработной плате сокращены
на 5,1 млн грн. Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что состояние погашения задолженности по заработной плате находится на личном контроле председателя областной государственной администрации.
Юлия Светличная и Ирина Луценко передали ключи
от нового дома приемной семье, воспитывающей восьмерых детей. Теперь семья Белослюдцевых будет жить в трехэтажном частном доме в селе Малые Проходы Дергачевского района.
– Второй год подряд мы внедряем программу, которая дает возможность закупать дома семейного типа для всех тех, у кого не было достаточной площади жилья, чтобы воспитывать детей. В целом за эти два года удалось закупить около 50 объектов, которые позволили обеспечить жильем около 100 детей. Чужих детей не бывает, у всех детей должна быть любовь и забота. Делаем все для того, чтобы каждый ребенок получил необходимые условия для того, чтобы расти в нормальной семье, – отметила глава ХОГА Юлия Светличная.
Так-же на встрече с участием педагогических работников области, губернатор заявила, что в 2019 году финансирование сферы образования на Харьковщине будет увеличено
: «Со стороны областной власти полностью будет обеспечена поддержка образовательного звена. Мы на следующий год определили приоритетом гуманитарную сферу. А это, в первую очередь, – образование и здравоохранение».
В будущем детсаду и начальной школе в Песочине уже построили цокольный этаж
. «Первый камень» в строительство начальной школы и детсада в микрорайоне «Надежда» заложили лишь 22 сентября 2018 года. Однако с того момента строители уже провели большое количество работ. Так, уже готовы фундамент и цокольный этаж здания, в нем прокладывают коммуникации. Параллельно начались работы по сооружению первого этажа: в той части, где расположится детский сад, на 80% сделали перекрытия, в будущей школе возводят монолитные колонны. Детский сад будет рассчитан на 95 мест, начальная школа – на 240 мест.
Также глава ХОГА встретилась с учениками
– победителями интеллектуальных соревнований
, их родителями и учителями.
Примечательно, что в 2018-м – впервые за последние 11 лет – в Харьковской области установлен своеобразный рекорд: из 120 участников всеукраинских ученических олимпиад 105 стали победителями. Харьковщина также имеет самый высокий показатель
эффективности выступления команды на Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины: из 58 участников 48 стали победителями. Восемь учеников региона вошли в состав команд, представлявших Украину на международных олимпиадах по математике, физике и химии.
В областном высшем училище физкультуры и спорта открыли футбольное поле с искусственным покрытием
. Спортивное учебное заведение 22 декабря посетили глава ХОГА Юлия Светличная и Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов
.
В этом году за средства областного бюджета в училище, помимо строительства футбольного поля, провели капремонт в помещениях, приобрели оборудование для пищеблока, медчасти, кабинета химии etc. Также средства выделили на корректировку проекта строительства бассейна.
Конечно, перечисленные новости отражают далеко не весь объем выполненной работы, потому что ежедневно происходит намного больше событий, которые имеют значение, но эти события объединяет одно: все они – результат системной работы, главной целью которой является развитие области и улучшение благосостояния ее жителей. И, кстати, проделанная работа не остается без внимания. Например, издание «Деловая столица» включило Юлию Светличную в топ-5 самых влиятельных женщин-политиков Украины.