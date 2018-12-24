На Харьковщине завершились масштабные военные сборы 24 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригады территориальной обороны, прошли в Харьковской области.

Об этом сообщили в медиацентре Минобороны в Харькове. По данным военных, с 8 до 22 декабря в регионе прошли мероприятия для укрепления обороноспособности Украины. Подведение итогов сборов и награждение было проведено на базе сборного пункта Харьковского облвоенкомата.



- В сборах участвовали несколько тысяч человек. Акцент ставился на совершенствовании навыков огневой, тактико-специальной и медицинской и подготовке. Большую помощь с материально-техническим обеспечением мероприятия оказали местные органы самоуправления. Практические занятия провели на военных полигонах боевых частей Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины, - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.



По словам командира бригады подполковника Игоря Кифоренко, в ходе сборов более 30 человек подписали с ним соответствующий контракт и будут проходить службу в военном резерве. Еще около 60 ребят оформляют необходимые документы и вскоре тоже станут в ряды воинов-резервистов данного соединения тероброны.