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Ученые назвали научный прорыв 2018 года

Ученые назвали научный прорыв 2018 года
Журнал Science опубликовал список главных достижений года в области науки.
Об этом сообщает Медуза.

Перечень возглавило международное исследование, посвященное активности генов в клетках эмбрионов.  С помощью новых технологий облучения интактных клеток и их маркировки ученым удалось исследовать их взаимодействие во времени и пространстве. Так ученые смогли понять, какие именно гены проявляют активность в момент производства РНК — то есть определяют действия клетки в процессе развития эмбриона.

Ученые уже исследовали процессы зарождения органов у эмбрионов плоских червей, рыб и лягушек. Предполагается, что в будущем такая технология позволит контролировать развитие отдельных клеток и, следовательно, всего организма.

Всего в шорт-листе «Прорывов года» было десять научных работ и открытий. В их число вошли, например, исследование кости древней девочки, доказавшее скрещивание денисовцев и неандертальцев, открытие кратера от метеорита в Гренландии, раскрытие серии убийств сорокалетней давности на основании анализа ДНК.

Science также выделил три главных научных провала года. В их число вошли глобальное потепление, проблема которого, несмотря на звучащие много лет предостережения ученых, лишь усугубляется из-за действий политиков; пожар в Национальном музее в Бразилии, в котором были уничтожены 15 миллионов экспонатов, многие из которых не имели аналогов; а также опыты китайских ученых по генетической модификации человека, к которым возникло много вопросов этического характера.

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