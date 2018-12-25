Ученые назвали научный прорыв 2018 года

Об этом сообщает
Медуза.
Перечень возглавило международное исследование, посвященное активности генов в клетках эмбрионов. С помощью новых технологий облучения интактных клеток и их маркировки ученым удалось исследовать их взаимодействие во времени и пространстве. Так ученые смогли понять, какие именно гены проявляют активность в момент производства РНК — то есть определяют действия клетки в процессе развития эмбриона.
Ученые уже исследовали процессы зарождения органов у эмбрионов плоских червей, рыб и лягушек. Предполагается, что в будущем такая технология позволит контролировать развитие отдельных клеток и, следовательно, всего организма.
Всего в шорт-листе «Прорывов года» было десять научных работ и открытий. В их число вошли, например, исследование кости древней девочки, доказавшее скрещивание денисовцев и неандертальцев, открытие кратера от метеорита в Гренландии, раскрытие серии убийств сорокалетней давности на основании анализа ДНК.
Science также выделил три главных научных провала года. В их число вошли глобальное потепление, проблема которого, несмотря на звучащие много лет предостережения ученых, лишь усугубляется из-за действий политиков; пожар в Национальном музее в Бразилии, в котором были уничтожены 15 миллионов экспонатов, многие из которых не имели аналогов; а также опыты китайских ученых по генетической модификации человека, к которым возникло много вопросов этического характера.