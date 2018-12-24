Харьков

  • 363
    •  / 

В центральном парке Харькова открыли новогоднюю елку: фото-репортаж

В центральном парке Харькова открыли новогоднюю елку: фото-репортаж
23 декабря в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялось открытие новогодней елки.
Об этом сообщает «Городской дозор».

На главной площади парка зажгла свои огни елка и открылся Дом Деда Мороза. Также состоялся массовый забег Санта Клаусов «Santa Fun Run», праздничное шествие, красочное файер-шоу и молодежная дискотека.



Кроме того, на главной сцене пройшла конкурсная шоу-программа «Сказочный городок», а творческая студия «Пингвин» показала новое представление «Кто похитил Новый год?», состоялось выступление духового оркестра и группы «Льюис Кэрролл».










 
В Развлекательном центре прошли детские шоу, малыши смогли поучиться в зимней Школе рукоделия.







С полной программой новогодних праздников можно ознакомиться здесь.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2743.39 грн
100 EUR 3131.31 грн
10 RUB 4.0339 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи