В центральном парке Харькова открыли новогоднюю елку: фото-репортаж

Об этом сообщает
«Городской дозор».
На главной площади парка зажгла свои огни елка и открылся Дом Деда Мороза. Также состоялся массовый забег Санта Клаусов «Santa Fun Run», праздничное шествие, красочное файер-шоу и молодежная дискотека.
Кроме того, на главной сцене пройшла конкурсная шоу-программа «Сказочный городок», а творческая студия «Пингвин» показала новое представление «Кто похитил Новый год?», состоялось выступление духового оркестра и группы «Льюис Кэрролл».
В Развлекательном центре прошли детские шоу, малыши смогли поучиться в зимней Школе рукоделия.
С полной программой новогодних праздников можно ознакомиться здесь
.