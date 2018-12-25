В Харькове появятся три новых памятника

Заседание провел первый заместитель городского головы Игорь Терехов. Об этом сообщает пресс-служба
горсовета.
Члены комиссии поддержали инициативу харьковчан и обращение Департамента коммунального хозяйства по поводу установки памятника участникам АТО в сквере на пл. Защитников Украины, а также просьбу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз - дать согласие на установку памятника Николаю Бокариусу возле корпуса НИИ по ул. Золочевской.
Также комиссия дала положительный ответ общественной организации «Культурно-исторический центр «Відродження» на предложение об установке скульптуры предпринимателю и меценату конца 19-го века Максимилиану Гельфериху по ул. Максимилиановской и поддержали инициативу Совета Почетных граждан и Департамента культуры об установке мемориальной доски народному артисту Украины Феликсу Чемеровскому. Ее планируют разместить на здании Муниципального центра культурных инициатив (ул. Скрипника, 7), где в начале 1990-х режиссер основал Камерный еврейский театр и руководил им.
Игорь Терехов отметил, что на сегодняшнем заседании члены топонимической комиссии приняли ряд важных для города решений.
- Будет создан памятник защитникам Украины, которые отдали свою жизнь за целостность нашей страны и погибли в зоне АТО. В Харькове откроют мемориальную доску нашему знаменитому земляку, Почетному гражданину города Харькова, который многое сделал для развития культуры в городе - Феликсу Чемеровскому, и памятник основателю современной харьковской школы судебной медицины и криминалистики Николаю Бокариусу. Сегодня институт его имени очень много делает для раскрытия преступлений, - сказал первый вице-мэр.