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В Китае, наконец, нашли «философский камень»

В Китае, наконец, нашли «философский камень»
В Китае, наконец, нашли «философский камень» Группе исследователей из Даляньского института химической физики при Академии наук КНР в Ляонине удалось превратить медь в новый материал, «практически идентичный» золоту.
Предположительно, открытие позволит сократить использование редких и дорогих металлов при производстве различной техники, информируют «Экономические новости».

Как сообщается, в ходе эксперимента ученые «бомбардировали» медную мишень струей раскаленного заряженного аргона. Быстро движущиеся ионизированные частицы «выбивали» атомы меди из мишени, которые затем охлаждались и конденсировались на поверхности собирающего устройства, формируя тончайший слой материала (диаметр песчинки вещества составлял всего несколько нанометров).

После этого исследователи поместили образовавшийся материал в реакционную камеру и успешно задействовали его в качестве катализатора для превращения угля в спирт — это сложный химический процесс, который «под силу» только драгоценным металлам.

«После обработки медь трансформировалась из „курицы“ в „феникса“», — подчеркнули исследователи.

Ученые утверждают, что новый материал способен заменить золото или серебро во многих областях производства. При этом авторы исследования уточняют, что для изготовления золотых подделок его использовать не удастся — плотность у него идентична плотности обычной меди. А вот для промышленности открытие будет иметь очень большое значение: в частности, речь идет о производстве электронных устройств.

«В настоящее время 40 смартфонов в среднем содержат столько же золота, сколько одна тонна руды», — пишут ученые.

По их словам, новый материал устойчив к окислению и эрозии и при этом тугоплавкий — то есть, обладает свойствами, присущими драгоценным металлам, а потому имеет все шансы их заменить.

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