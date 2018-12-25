В Китае, наконец, нашли «философский камень»

Предположительно, открытие позволит сократить использование редких и дорогих металлов при производстве различной техники, информируют
«Экономические новости».
Как сообщается, в ходе эксперимента ученые «бомбардировали» медную мишень струей раскаленного заряженного аргона. Быстро движущиеся ионизированные частицы «выбивали» атомы меди из мишени, которые затем охлаждались и конденсировались на поверхности собирающего устройства, формируя тончайший слой материала (диаметр песчинки вещества составлял всего несколько нанометров).
После этого исследователи поместили образовавшийся материал в реакционную камеру и успешно задействовали его в качестве катализатора для превращения угля в спирт — это сложный химический процесс, который «под силу» только драгоценным металлам.
«После обработки медь трансформировалась из „курицы“ в „феникса“», — подчеркнули исследователи.
Ученые утверждают, что новый материал способен заменить золото или серебро во многих областях производства. При этом авторы исследования уточняют, что для изготовления золотых подделок его использовать не удастся — плотность у него идентична плотности обычной меди. А вот для промышленности открытие будет иметь очень большое значение: в частности, речь идет о производстве электронных устройств.
«В настоящее время 40 смартфонов в среднем содержат столько же золота, сколько одна тонна руды», — пишут ученые.
По их словам, новый материал устойчив к окислению и эрозии и при этом тугоплавкий — то есть, обладает свойствами, присущими драгоценным металлам, а потому имеет все шансы их заменить.