Владимир Скоробагач поздравил энергетиков с профессиональным праздником 24 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Мероприятие по случаю Дня энергетика прошло в актовом зале АО «Харьковоблэнерго».

В нем принял участие заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач.



Он поздравил коллектив предприятия с наступающим профессиональным праздником от депутатского корпуса и вручил исполняющему обязанности генерального директора АО «Харьковоблэнерго» Василию Скопенко Почетный знак отличия Харьковского областного совета «Слобожанская слава».



«Вы работаете над развитием одной из самых важных отраслей в нашей стране. Поставляете качественное и бесперебойное электроснабжение 32 тысячам предприятий и трем миллионам жителей региона. Среди вас - мудрые руководители, хорошие специалисты-инженеры и преданные своему делу рабочие. Я желаю вам комфортных условий труда, достойной заработной платы и мирного неба над головой! Депутаты областного совета всегда вас поддержат. Спасибо всему вашему коллективу за то, что работаете на высоком уровне!» - сказал Владимир Скоробагач.



Также лучшим сотрудникам предприятия вручили Грамоты Верховной Рады Украины.

Отметим, что День энергетика в Украине отмечают 22 декабря.