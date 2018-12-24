Харьков

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Владимир Скоробагач поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Владимир Скоробагач поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Мероприятие по случаю Дня энергетика прошло в актовом зале АО «Харьковоблэнерго».
В нем принял участие заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач.

Он поздравил коллектив предприятия с наступающим профессиональным праздником от депутатского корпуса и вручил исполняющему обязанности генерального директора АО «Харьковоблэнерго» Василию Скопенко Почетный знак отличия Харьковского областного совета «Слобожанская слава».

«Вы работаете над развитием одной из самых важных отраслей в нашей стране. Поставляете качественное и бесперебойное электроснабжение 32 тысячам предприятий и трем миллионам жителей региона. Среди вас - мудрые руководители, хорошие специалисты-инженеры и преданные своему делу рабочие. Я желаю вам комфортных условий труда, достойной заработной платы и мирного неба над головой! Депутаты областного совета всегда вас поддержат. Спасибо всему вашему коллективу за то, что работаете на высоком уровне!» - сказал Владимир Скоробагач.

Также лучшим сотрудникам предприятия вручили Грамоты Верховной Рады Украины.
Отметим, что День энергетика в Украине отмечают 22 декабря.

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