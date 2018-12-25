Волкер сделал внятное предупреждение Москве

Об этом он заявил
в интервью ТСН.
- Я собирался ехать в Москву в этом месяце, для того, чтобы увидеть, есть ли какой почву для появления новых идей. Есть ли способ вернуться в русло предыдущих разговоров. Но после российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен, – заявил Волкер.
По словам спецпредставителя США, он надеется посетить РФ уже в следующем году, как только из плена освободят украинских моряков.
Ранее Курт Волкер заявил, что освобождение украинских моряков из плена в РФ еще до Рождества вполне вероятно.