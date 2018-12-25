Харьков

  • 290
    •  / 

Волкер сделал внятное предупреждение Москве

Волкер сделал внятное предупреждение Москве
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер готов посетить Москву после освобождения пленных в РФ украинских моряков.
Об этом он заявил в интервью ТСН.

- Я собирался ехать в Москву в этом месяце, для того, чтобы увидеть, есть ли какой почву для появления новых идей. Есть ли способ вернуться в русло предыдущих разговоров. Но после российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен, – заявил Волкер.

По словам спецпредставителя США, он надеется посетить РФ уже в следующем году, как только из плена освободят украинских моряков.

Ранее Курт Волкер заявил, что освобождение украинских моряков из плена в РФ еще до Рождества вполне вероятно.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2743.39 грн
100 EUR 3131.31 грн
10 RUB 4.0339 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи