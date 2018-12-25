Названы 5 главных правил защиты зубов 25 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чем более внимательно мы относимся к гигиене полости рта, тем дольше нам не придется устанавливать вставные челюсти. И вот 5 ежедневных правил по защите зубов.