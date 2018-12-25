В предновогоднюю неделю Украину накроют снегопады и сильные морозы

Об этом сообщает
Погода УНИАН.
В большинстве регионов Украины 26 декабря пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке – до -8°. В остальных регионах до -6°.
В четверг, 27 декабря, продолжатся снегопады. Ночью по стране температура от +1° до -10°, днем на западе до +3°.
В пятницу, 28 декабря, пройдет снег и дождь. Ночью на востоке -10°, в остальных регионах до -4°.
Отмечается, что 29 и 30 декабря в Украине пройдут снегопады и дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке – до -11°, на остальной территории от +1° до -6°. Днем температура по стране от +4° до -8°. В воскресенье ночью на востоке до -10°, днем в Украине от +1° до -8°.