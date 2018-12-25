Обновление инфраструктуры гуманитарной сферы – приоритетная задача власти

В этом году на Харьковщине появилось 20 новых детских садиков, которые приняли полторы тысячи малышей.
В 2019-м строительство, реконструкция, оснащение дошкольных учреждений новейшим оборудованием и мебелью продолжится.
Развитие гуманитарной сферы было и остается для команды председателя ХОГА Юлии Светличной одним из приоритетных направлений.
— Более 20 новых детских садиков на полторы тысячи детей было создано в Харьковской области в 2018 году, а это более полутора тысяч мест, — отметила руководитель области. — В 2019 году гуманитарная сфера также будет приоритетной. Будем реконструировать и строить новые детские садики, потому что слушать и слышать людей – это ответственность власти. На следующий год мы предусмотрели финансирование на эти цели, и будем увеличивать количество мест для детей там, где это необходимо. Также сделаем все, чтобы закупать качественное оборудование и мебель.
Так, в Песочине под одной крышей возводят детский сад и начальную школу. «Первый камень» в строительство этого объекта в микрорайоне «Надежда» заложили 22 сентября нынешнего года, но с того момента строители многое успели сделать. Уже готовы фундамент и цокольный этаж здания, там прокладывают коммуникации. Параллельно начались работы по сооружению первого этажа: в той части, где расположится детский сад, на 80% сделали перекрытия, в будущей школе сводят монолитные колонны.
Местные жители давно ждут и детского сада, и школы, которых никогда в этом районе не было.
— Я еще в детстве ждала этого садика, — говорит местная жительница Анна Сухова, которая уже успела сама стать мамой. – Конечно, в нашем районе очень нужны и детский сад, и школа – ничего этого не было. Ждем с нетерпением.
Она уже записала своего двухлетнего сына Мирослава в новый детсад. По прогнозам, он должен быть построен до 2020 года.
— Хорошо знаю, насколько микрорайон «Надежда» нуждался в этом детском учреждении. Построить его обещали более 20 лет. Сейчас работа ведется, и мы, со своей стороны, будем делать все, чтобы финансирование было стабильным, — заверила председатель ХОГА Юлия Светличная.
Она отметила, что сейчас поселок Песочин активно развивается, здесь живет много молодежи, а значит, постоянно растет потребность в местах в детских садах и школах.
Инициативу области поддержали на государственном уровне
Начальная школа в микрорайоне «Надежда» согласно проекту будет трехэтажной, общая площадь – около 3,7 тыс. кв. м. Здесь будут учиться дети с первого по четвертый класс. Детсад будет двухэтажным, площадь – около 1,5 тыс. кв. м. Здания соединят общим пищеблоком. Вход в учебное заведение оборудуют пандусом, здесь будет создан беспрепятственный доступ во все помещения, спроектирован специальный туалет и лифт для детей с инвалидностью. Также предусмотрено приобретение специальной мебели.
В следующем году строители намерены закончить конструктив, благоустройство и отделку нового объекта.
— Здесь будет большой спортивный зал и столовая – для садика и школы, — уточнил председатель ТОВ «Стальконструкция» Сергей Егель.
В 2019 году на реализацию проекта планируется привлечь средства Государственного фонда регионального развития. С предложением поддержать проект председатель ХОГА обратилась к народному депутату Ирине Луценко. Именно таким образом — софинансированием из бюджетов всех уровней построили новую школу в песочинском районе «Мобиль».
— Есть общий результат по строительству школы-двенадцатилетки, куда завезено современное оборудование. Ее построили за полтора года. Я уверена, что к 2020 году построим школу и детсад в микрорайоне «Надежда» — средств добавим, оборудование завезем, — заверила Ирина Луценко. — У вас такой губернатор, что если пообещает – то обязателньо сделает, профинансирует, проверит. Вместе построим еще не один детский сад, и не только в Песочине.
Песочинский сельский голова Олег Чернобай даже не сомневается: если есть такая команда во главе с Юлией Светличной, есть поддержка государства и работа на местах – результат будет.
— Все это мы увидели на примере строительства новой школы в микрорайоне «Мобиль». За свой счет мы бы такой проект не реализовали. Именно благодаря поддержке Ирины Луценко и Юлии Светличной Государственный фонд регионального развития выделил почти 50 миллионов гривен на строительство этой школы. В текущем году в Песочине был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс — 600 детей занимаются там спортом абсолютно бесплатно. Только в этом году открыты четыре мини-футбольных стадиона с искусственным покрытием. Мы постоянно ощущаем внимание и поддержку (и что очень важно — финансовую поддержку) со стороны председателя ХОГА. Люди этого ждали очень давно и уже видят результат.
Заветная мечта осуществляется
Ждут детского сада и селе Березовка Харьковского района. Сейчас малышей приходится возить на автобусе в соседнее село. Но в ближайшей перспективе в поселке появится собственное детское учреждение — уже приобретено здание, сейчас разрабатывается проект реконструкции. Здесь планируют разместить две группы — на 25 детей каждая. С ходом строительства ознакомилась Юлия Светличная. На встрече с местными жителями она пообещала поддержать реализацию проекта местной общины.
— Это будет самый современный детский сад – красивый, оснащенный всем необходимым. И такие детсады появляются не только у вас, в Березовке, — отметила руководитель области.
Жительница Березовки, заведующая местной библиотекой Вера Клименко призналась, что открытие детского сада — заветная мечта всего поселка.
— Уважаемая Юлия Александровна, хочу поблагодарить вас за поддержку и помощь. Со дня образования нашей объединенной громады прошло еще слишком мало времени, но мы видим, как изменился населенный пункт, сколько сделано хорошего. Когда-то давно в нашем поселке был замечательный детский сад, и много лет заветной мечтой громады было, чтобы он снова начал работать. И сейчас наша мечта осуществляется, — сказала Вера Клименко.
Садик строится прямо на глазах
А в соседнем поселке Южный детский сад возвели уже на половину. Строительство дополнительного трехэтажного здания, которое соединят со старым двухэтажным, позволит создать 130 мест для дошкольнят.
По словам, заведующей Южногородского дошкольного учебного заведения Елены Варадовой, очередь в детский сад существует 15 лет — родители везут сюда малышей из соседних Комаровки и Березовки.
— Садик строится прямо на глазах. Думаю, в следующем году дети смогут прийти в наше учебно-воспитательное учреждение, где их будут ждать новые уютные комнаты. Никому из родителей отказывать не придется, — выразила надежду Елена Варадова.
Работы на объекте, которые финансируются из областного и районного бюджетов, стартовали этой осенью. Проектом предусмотрена реконструкция существующего двухэтажного корпуса и строительство нового – трехэтажного. Сейчас здесь укрепили фундамент и забетонировали опалубку имеющегося здания, монтируют железобетонные плиты перекрытия над первым этажом нового корпуса.
— В Южном около 200 детей ждут своей очереди в детский сад. На 2019 год мы запланировали финансирование для продолжения реконструкции и строительства этого заведения, — сообщила Юлия Светличная в ходе посещения объекта.
По словам заместителя директора ТОВ «Харьковстройсервис» Сергея Лопнева, с января планируется реконструкция существующего здания.
— Двухэтажное здание рассчитано на пять групп, а трехэтажное – на семь. На площадке будет 12 теневых навесов, современные спортплощадки, — уточнил он.
«Слышим людей и реагируем на проблемы»
Обновление инфрастуктуры образовательной, медицинской, спортивной сфер – приоритетное задание власти, отмечает Юлия Светличная. На Харьковщине начали строить и ремонтировать объекты, которых люди ждали более 40 лет.
Так, буквально на днях Юлия Светличная открыла новое футбольное поле с искусственным покрытием в областном высшем училище физкультуры. Кроме того, в этом году за средства областного бюджета в училище провели капремонт в помещениях, приобрели оборудование для пищеблока, медчасти, кабинета химии. А также выделили средства на корректировку проекта строительства бассейна.
— В Харьковской области мы много внимания уделяем развитию спорта – как массового, так и спорта высших достижений. Потому что именно спортсмены укрепляют имидж нашей страны, — сказала председатель ХОГА. — Мы гордимся вашими достижениями. Мы всегда рядом с вами — и в минуты тренировок, и в минуты побед. Очень хочется, чтобы побед было больше. А для этого нужно создавать необходимые условия. И сегодня такие условия у вас есть.
Осмотрела глава области и реконструированный Дом культуры в Люботине. Помещение не использовали почти 20 лет. В 2000-м техническое состояние здания признали неудовлетворительным. С тех пор детские кружки работали в местной библиотеке, а культурные и художественные городские мероприятия проходили в школах, парках и на открытых площадках. В 2018-м Дом культуры наконец-то восстановили: полностью заменили крышу и пол, электропроводку, отопление, окна и двери, утеплили потолок и стены, провели внутренние работы. Сейчас ремонт завершается — в заведение уже вернулись детские кружки.
— В этом году мы обратили пристальное внимание на развитие сферы культуры в области. Около 200 учреждений были на реконструкции и на ремонте. Не только увеличиваем финансирование на укрепление инфраструктуры, но и закупаем музыкальные инструменты. Со следующего года увеличиваем зарплаты работникам культуры: сотрудники культурных учреждений, которые являются академическими и находятся в областной собственности, в 2019-м получат 30-процентное повышение
зарплаты, — сказала Юлия Светличная.
Председатель ХОГА заверила: в дальнейшем также будут планироваться ремонт и открытие новых объектов инфраструктуры, которые так необходимы людям.
— Общаемся с людьми, слышим людей, реагируем на те проблемы, решение которых необходимо, выстраиваем очередь приоритетности, — отметила Юлия Светличная.