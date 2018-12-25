Обновление инфраструктуры гуманитарной сферы – приоритетная задача власти 25 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В этом году на Харьковщине появилось 20 новых детских садиков, которые приняли полторы тысячи малышей.