Харьковщина должна приумножить научные достижения 25 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Харьковщина славится выдающимися именами, известными не только в нашей стране, но и далеко за рубежом.

Общаясь с коллективом Национального фармацевтического университета, глава области Юлия Светличная отметила весомый вклад харьковских специалистов в развитие науки.



Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная приняла участие в заседании ученого совета Национального фармацевтического университета.



– Для Харькова наука – это альфа и омега. Мы понимаем, что у нас есть устоявшиеся традиции, у нас есть история. Мы должны не только сохранить их, но также приумножать и развивать. Мы должны достигать новых результатов, внедрять новые программы. Все эти аспекты показывает уникальный в государстве вуз – Национальный фармацевтический университет, работающий на Харьковщине, – сказала Юлия Светличная. – Наш регион входит в десятку университетских центров Европы. Харьковщина славится выдающимися именами, известными не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. Нам есть чем гордиться. Наши образовательные и научные достижения должны быть магнитом для привлечения инвестиций. Действительно, сегодня Украина переживает тяжелые времена, и Харьковская область, казалось бы, не очень привлекательна в инвестиционном плане, но от нас ни один инвестор не ушел. Наоборот, мы еще активнее расширяем сеть проектов, приобщаемся к международным программам. Мы реализуем уникальные мероприятия, которые дают возможность развиваться не только выдающимся ученым, но и привлекать к совместной работе молодежь.



В ходе заседания ученого совета Национального фармацевтического университета Юлия Светличная вручила государственную награду профессору кафедры технологии парфюмерно-косметических средств НФаУ Александру Тихонову. Он получил орден «За заслуги I степени». Также успешные представители педагогического коллектива получили награды ХОГА.



– Я очень благодарен коллективу вуза. У меня есть возможность делать то, что положено делать профессионалу в сфере фармации. Я обещаю, что никогда не подведу коллектив, областную государственную администрацию, а тем более – нашу родину, –- сказал Александр Тихонов.



– Мне очень приятно, что нас ценят и уважают наши научные и образовательные разработки. Председатель ХОГА Юлия Светличная никогда не остается в стороне от проблем как образования, так и науки. Это настолько важно, что к руководителю такого уровня мы можем обратиться со своими проблемами, услышать реальный ответ, а главное – получить результат, – отметила ректор НФаУ Алла Котвицкая.



Профессор кафедры фармацевтической химии НФаУ Петр Безуглый заверил, что коллектив вуза будет и дальше работать над тем, чтобы удерживать лидерские позиции.



– Я счастлив, что нашему университету уделяется такое большое внимание со стороны областной власти. Председатель ХОГА Юлия Светличная занимается многими сферами. Когда она пришла к нам, я был приятно удивлен. Благодарен за внимание. Будем работать для того, чтобы авторитет нашего вуза рос, – заверил Петр Безуглый.