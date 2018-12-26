На Харьковщине устраняют последствия обильного снегопада 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

О том, как в регионе устраняют последствия снегопада, рассказали в ходе брифинга 25 декабря директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк и директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.