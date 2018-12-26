На Харьковщине устраняют последствия обильного снегопада

- Циклон зашел на территорию области в 00:30 ночи 25 декабря. Из Зачепиловского и Валковского районов он начал двигаться в город Харьков. В области выпало от 15 до 20 см снега. По прогнозам синоптиков, интенсивный снег будет продолжаться до 20:00 25 декабря, к 2 ночи он должен прекратиться. Утром 26 декабря прогнозируют снижение температуры воздуха до 3 – 4 градусов мороза, к вечеру – до 9 градусов ниже нуля, - сообщил
директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.
Он отметил, что в данный момент дороги Харьковской области расчищают 225 единиц техники и 272 рабочих. В том числе работает тяжелая техника – автогрейдеры и бульдозеры. На помощь дорожникам готовы прийти 8 роторных снегоочистителей. Проезд по основным дорогам местного и государственного значения на данный момент обеспечен.
- В настоящее время мы работаем в первую очередь по расчистке школьных и автобусных маршрутов. Тесно сотрудничаем с «Укрпочтой». Дежурим на опасных участках – это спуски и подъемы. Техника работает круглосуточно, меняем только водителей и механизаторов, - рассказал Игорь Турченко. – Диспетчерская работает круглосуточно, есть точечные замечания - в основном, по дорогам коммунальной собственности, где работают органы местного самоуправления. Большую проблему создают фуры, которые едут на «лысой» резине. Когда поступают такие сообщения, выезжаем на место – вытягиваем, подсыпаем.
Из-за снегопада и порывов ветра в области по данным на 12:00 25 декабря отключены 109 линий электропередач мощностью 10 кВ и 963 подстанции, на которых находятся 39 876 абонентов.
- Полностью обесточено 112 населенных пунктов, частично – 34, - сообщил Сергей Магдисюк. – Работает 49 аварийных бригад, 138 сотрудников. Из-за отключений электричества отключены 45 котельных в Балаклейском, Барвенковском, Волчанском, Змиевском, Лозовском и Купянском районах. Эти котельные отапливают 201 жилой дом, 5 больниц, 37 школ и 9 садиков. По информации облэнерго, если не будет ухудшений погоды, электроснабжение полностью восстановят до конца дня 26 декабря.