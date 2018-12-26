Математики обнаружили новое самое большое простое число

Как сообщает Naked science
, число стало 12 среди рекордно больших чисел, обнаруженных с помощью проекта.
В этот раз участники проекта обнаружили число 282589933-1, которое стало 51 в ряду чисел Марсенна (степени двойки, уменьшенные на единицу — 21 - 1 = 1, 22 - 1 = 3, 23 - 1 = 7 и т.п.). Число получило условное обозначение M82589933, а сама запись этого числа, состоящего из 24862048 цифр, занимает массивный текстовый файл.
Отмечается, что простые числа широко используются в криптографии, многие алгоритмы шифрования сообщений опираются на свойства, характерные именно им: такие как, например, существование первообразных корней. Чем больше исходное простое число, тем труднее вычисления, необходимые для дешифровки такого сообщения, что и служит одним из стимулов для поисков все новых и новых простых чисел.
Число, которое считалось самым большим до этого, было открыто в январе этого года и содержало 23249425 цифр.