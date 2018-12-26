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Математики обнаружили новое самое большое простое число

Математики обнаружили новое самое большое простое число
Участникам проекта GIMPS удалось обнаружить новое самое большое простое число, запись которого состоит из 24862048 цифр.
Как сообщает Naked science, число стало 12 среди рекордно больших чисел, обнаруженных с помощью проекта.

В этот раз участники проекта обнаружили число 282589933-1, которое стало 51 в ряду чисел Марсенна (степени двойки, уменьшенные на единицу — 21 - 1 = 1, 22 - 1 = 3, 23 - 1 = 7 и т.п.). Число получило условное обозначение M82589933, а сама запись этого числа, состоящего из 24862048 цифр, занимает массивный текстовый файл.

Отмечается, что простые числа широко используются в криптографии, многие алгоритмы шифрования сообщений опираются на свойства, характерные именно им: такие как, например, существование первообразных корней. Чем больше исходное простое число, тем труднее вычисления, необходимые для дешифровки такого сообщения, что и служит одним из стимулов для поисков все новых и новых простых чисел.

Число, которое считалось самым большим до этого, было открыто в январе этого года и содержало 23249425 цифр.

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