«Ножи, дубинки, газ»: в Харькове из-за елок вспыхнули нешуточные разборки 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове продавцы новогодних елок устроили драку. Инцидент произошел возле рынка на перекрестке улицы Валентиновской и проспекта Тракторостроителей.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.



По данным правоохранителей, между двумя мужчинами и компанией из 4 человек возник словесный конфликт, который перерос в драку.



Очевидцы сообщают в соцсетях, что в потасовке использовались ножи, дубинки и перцовые баллончики.



“Кровавая драка продавцов елок на рынке. Ножи, дубинки, газовые баллончики – все в лучших традициях западных блокбастеров. Несколько человек с побитыми лицами и ушибами, двоих забрала скорая. Тех, кто не успел вовремя убежать, подобрали копы”, – говорится в сообщении.



На месте происшествия работали 3 экипажа патрульной полиции.



Все участники потасовки отказались от написания заявления и предоставления объяснений. За медицинской помощью никто не обращался.