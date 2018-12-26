Происшествия

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«Ножи, дубинки, газ»: в Харькове из-за елок вспыхнули нешуточные разборки

«Ножи, дубинки, газ»: в Харькове из-за елок вспыхнули нешуточные разборки
В Харькове продавцы новогодних елок устроили драку. Инцидент произошел возле рынка на перекрестке улицы Валентиновской и проспекта Тракторостроителей.
Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, между двумя мужчинами и компанией из 4 человек возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в потасовке использовались ножи, дубинки и перцовые баллончики.

“Кровавая драка продавцов елок на рынке. Ножи, дубинки, газовые баллончики – все в лучших традициях западных блокбастеров. Несколько человек с побитыми лицами и ушибами, двоих забрала скорая. Тех, кто не успел вовремя убежать, подобрали копы”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 3 экипажа патрульной полиции.

Все участники потасовки отказались от написания заявления и предоставления объяснений. За медицинской помощью никто не обращался.

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