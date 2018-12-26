Таксисты умело воспользовались снежным коллапсом в Харькове

Например, такси "30-40" подняло цены на свои услуги вдвое. Проезд от улицы Бучмы до Мироносицкой (12,9 км) обойдется харьковчанам в 266 гривен (ранее доехать можно было за 130-140), пишет
Kharkiv Today.
В такси Shark за это же расстояние просят 235 гривен, предупредив, что машин на Салтовке с утра может не быть.
Мобильное приложение ONTAXI предлагает добраться с Салтовки до центра по стандартному тарифу за 234 гривны. "Эконом-класс" обойдется в 172 гривны.
В такси "Любимое" подняли тариф в полтора раза. Добраться от улицы Бучмы до Мирносицкой можно за 168 гривен, если дорого, то можно заказать "эконом-класс" за 134 гривны, но придется подождать.
Водитель службы ONTAXI Андрей Полищук говорит, что такая погода - это шанс для таксистов подзаработать. Однако есть районы города, куда таксисты точно не поедут
- Если нормальная машина, то можно выезжать по такой погоде. Естественно, по двойному тарифу. Это нормально, потому что на выполнение заказа тратится в два раза больше времени, чем обычно. "Палится" в два раза больше газа или бензина по этим пробкам и сугробам, — говорит Полищук. - В частный сектор таксисты точно не поедут, чтобы не "сесть". Как потом выезжать оттуда? В дальние районы не ездят — это Ледное за Баварией, Новоселовка, Горизонт. Там большой километраж это хорошо, но обратно ты оттуда заказ не возьмешь, придется возвращаться пустым.