Харьков

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Таксисты умело воспользовались снежным коллапсом в Харькове

Таксисты умело воспользовались снежным коллапсом в Харькове
Харьковские таксисты 25 декабря значительно подняли цены. Причина - непогода в городе.
Например, такси "30-40" подняло цены на свои услуги вдвое. Проезд от улицы Бучмы до Мироносицкой (12,9 км) обойдется харьковчанам в 266 гривен (ранее доехать можно было за 130-140), пишет Kharkiv Today.

В такси Shark за это же расстояние просят 235 гривен, предупредив, что машин на Салтовке с утра может не быть.

Мобильное приложение ONTAXI предлагает добраться с Салтовки до центра по стандартному тарифу за 234 гривны. "Эконом-класс" обойдется в 172 гривны.

В такси "Любимое" подняли тариф в полтора раза. Добраться от улицы Бучмы до Мирносицкой можно за 168 гривен, если дорого, то можно заказать "эконом-класс" за 134 гривны, но придется подождать.

Водитель службы ONTAXI Андрей Полищук говорит, что такая погода - это шанс для таксистов подзаработать. Однако есть районы города, куда таксисты точно не поедут

- Если нормальная машина, то можно выезжать по такой погоде. Естественно, по двойному тарифу. Это нормально, потому что на выполнение заказа тратится в два раза больше времени, чем обычно. "Палится" в два раза больше газа или бензина по этим пробкам и сугробам, — говорит Полищук. - В частный сектор таксисты точно не поедут, чтобы не "сесть". Как потом выезжать оттуда? В дальние районы не ездят — это Ледное за Баварией, Новоселовка, Горизонт. Там большой километраж это хорошо, но обратно ты оттуда заказ не возьмешь, придется возвращаться пустым.

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