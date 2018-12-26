Ученые обнаружили, что популярное лекарство повышает риск развития рака

Ученые из Университетского колледжа Лондона заявили о том, что ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые используют для подавления выработки кислоты в желудке и считаются одними из самых продаваемых лекарств, повышают риск развития рака. Как сообщает Naked science
, риск развития рака желудка при длительном приеме подобных препаратов повышается в 2,5 раза.
Причины развития рака связаны с бактерией Helicobacter pylori, она есть у большинства людей и обычно безвредна, но в некоторых случаях может стать причиной развития онкологического заболевания. Ранее исследователи предполагали, что устранение инфекции до начала приема ИПП может снизить риск развития рака, но теперь ученые выяснили, что это не так.
В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье жителей Гонкога, отобрав более 63 тысяч пациентов, которых лечили с помощью трех различных препаратов для того, чтобы уничтожить инфекцию Helicobacter pylori, — с использованием ИПП и двух антибиотиков. После того как инфекцию ликвидировали, пациенты находились под наблюдением 7,5 лет, в течение которых 3271 человек продолжал принимать ИПП (в среднем почти три года), в то время как 21 729 других использовали альтернативный препарат — Н2-блокаторы.
Оказалось, что из общего числа людей, которые изначально проходили тройную терапию, у 153 развился рак желудка. Вместе с тем, у тех, кто принимал ИПП, вероятность развития рака была в 2,44 раза выше, а вот у тех, кто принимал Н2-блокаторы, повышенного риска не наблюдалось. Более того, частое употребление ИПП и более длительное лечение препаратом, по-видимому, повышали вероятность дальнейшего развития онкологии. Ежедневное использование ИПП увеличивало риск развития рака в 4,55 раза, а если лекарства принимались более трех лет, риск возрастал в восемь раз.
Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что их исследование носит обсервационный характер и все выводы следует принимать с осторожностью.