Ученые обнаружили, что популярное лекарство повышает риск развития рака 26 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье жителей Гонкога, отобрав более 63 тысяч пациентов.