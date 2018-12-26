Медицина – в фокусе внимания областной власти

Об этом и многом другом рассказал в программе «Комментарии»
на телеканале Р1
заместитель главы ХОГА Михаил Черняк.
С симптомами гриппа обращайтесь к врачу
— Михаил Евгеньевич, сейчас гриппом в Харьковской области болеют более 14 тысяч человек. Эпидемиологический порог превышен. Есть два летальных исхода: девятилетняя девочка и 62-летняя женщина. Какие обстоятельства привели к смерти людей? Какие меры принимаются, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем?
— В этом году вспышка гриппа на Харьковщине пришлась на декабрь. Есть факт превышения эпидпорога. Действительно, к врачам обратились более 14,5 тысячи человек, у 400 из них подтвержден грипп. С начала эпидемиологического сезона мы неоднократно акцентировали внимание на вакцинации против гриппа. Я и сейчас призываю людей провести вакцинацию, особенно детей и людей из группы риска – учителей, врачей и т.д. Это даст возможность усилить иммунитет, чтобы бороться с вирусами. У вакцинированного человека заболевание протекает в более легкой форме. В случае симптомов гриппа или ОРВИ обращайтесь к своим врачам. Не будьте равнодушны к себе, к своим детям, не занимайтесь самолечением – так вы потеряете время, и это может очень осложнить течение болезни, привести к побочным эффектам и пр.
Что касается смерти ребенка, то согласно регламенту все анализы направлены в Киев в Центр гриппа. Там проводятся исследования, которые либо подтвердят, либо опровергнут результаты анализов, сделанные в Харькове. В Управлении здравоохранения ХОГА создана комиссия, которая изучает обстоятельства смерти девочки, выясняет, были ли у нее еще какие-то заболевания, почему ребенок лечился дома, что привело к столь тяжелому состоянию. Возникают вопросы к родителям, врачам: почему она не была вовремя госпитализирована? Умершая женщина, по предварительной информации, заболела гриппом повторно. Сегодня в обстоятельствах тоже разбирается комиссия. Когда у нас будут объективная картина и заключение наших специалистов – мы, безусловно, обнародуем информацию.
Акцент делается на детском здравоохранении
— Представители аппарата ХОГА во главе с Юлией Светличной побывали в детских больницах. Глава области провела встречи с коллективом и личный прием граждан – сотрудников больниц. Чем вызвано такое внимание?
— Со стороны главы ХОГА уделяется особое внимание системе здравоохранения. Это одно из приоритетных направлений. Все мы пациенты, каждый человек так или иначе сталкивается с системой здравоохранения – с первого дня своей жизни и до последнего вздоха. Учитывая изменения, которые происходят в ходе реализации медицинской реформы, необходимо проводить ремонт учреждений здравоохранения, обновлять материально-техническую базу больниц. Кроме того, в области строятся новые медицинские объекты, появляется новый автопарк, современное оборудование. И этому Юлия Светличная уделяет огромное внимание – такова ее политичная воля. На эти цели выделяются средства из областного бюджета, привлекаются средства зарубежных партнеров, деньги из госбюджета, из местных бюджетов. Сегодня медицина меняется и меняется к лучшему.
Однако вопросов, которые еще предстоит решить, – множество. Невозможно за два года решить все проблемы, которые накапливались десятилетиями. Некоторые объекты не видели ремонта по 30-40 лет. В какую бы больницу ни зашел, везде встретишь старое оборудование, поскольку его замена требует серьезного финансирования. И сегодня такая возможность есть – за последние годы было выделено более 300 миллионов гривен только на оборудование. В текущем году (из всех источников) – 660 млн гривен только на реконструкцию, ремонт и капитальное строительство.
Так что это направление сегодня мощно развивается. И мы видим понимание врачей, которые на себе ощущают, как изменяются условия труда, растут заработные платы. Чувствуют это и пациенты, которые обращаются в обновленные медицинские учреждения и получают помощь в совершенно других условиях. Это свидетельствует о том, что со стороны областной власти есть определенное внимание к данному направлению.
Особый акцент делается на детском здравоохранении, потому что дети – будущее нашего региона, нашей страны. И мы прекрасно понимаем, насколько важно вывести детские медучреждения на новый уровень возможностей. Этим мы занимаемся в последние годы и будем продолжать в дальнейшем. Накануне новогодних и рождественских праздников, конечно же, важно было увидеть, какие изменения произошли с детскими больницами за последний год, определиться с планами на будущее, наметить цели. Поэтому Юлия Светличная посетила эти больницы, пообщалась с медперсоналом, встретилась с людьми, которые работают там по 20-30 лет и помогают детям. Но они и сами нуждаются в помощи. У главы области есть системная практика приезжать непосредственно в учреждение, проводить встречи с трудовыми коллективами, принимать людей и решать важные вопросы. Сотрудники обращались к главе области по медицинским вопросам – кому-то нужно заменить сустав, у кого-то тяжелое заболевание, требующее дорогостоящего лечения и т.д. Доходов у людей не хватает, чтобы покрыть в полном объеме необходимые затраты. Губернатор продемонстрировала полную открытость, готовность оказать помощь. Юлия Светличная уже дала соответствующие поручения – думаю, что все будут довольны.
Люди чувствуют поддержку областной власти
— Могут ли и другие люди обратиться за помощью к главе области?
— С первого дня, как только команда Юлии Светличной пришла работать в Харьковскую облгосадминистрацию, – она открыта для граждан. У нас работает программа предоставления материальной помощи. И если два года назад помощь выделялась из областного бюджета на уровне 2,5 млн гривен, то сегодня – в размере 50 млн гривен. Десять тысяч человек в этом году уже получили адресную помощь. Благоприятные изменения произошли благодаря политической воле и инициативе главы области, которую поддержали депутаты. И эта программа будет работать в дальнейшем – на следующий год закладывается еще больше средств, чтобы предоставлять людям конкретную поддержку.
К сожалению, сегодня большое количество онкобольных людей нуждается в материальной помощи. Поэтому, принимая новую программу «Здоровье Слобожанщины», рассчитанную на два года, мы отдельной графой внесли пункт «онкология» – 250 млн гривен предусмотрено выделить только на онкологические препараты. Это пример того, что мы находим системное решение, возможность предоставить людям помощь. Очень важно, чтобы народ чувствовал поддержку со стороны власти.
Стационар оплатит государство
— Этой осенью в некоторых областях Украины, в частности, Николаевской и Ривненской, медики вышли на пикет из-за того, что им задерживают зарплату. Не возникало ли таких проблем в Харьковской области?
— Была подобная ситуация – имелась бюджетная задолженность по больницам в районах области. В этом году все проблемы решены – за счет областных денег, за счет субвенции, полученной из государственного бюджета.
А вообще каждый случай нужно рассматривать отдельно. Существует человеческий фактор и недостаточно дальновидные руководители, которые принимали то или иное решение. Есть, безусловно, и объективные причины. Но все-таки данные вопросы решены – сегодня у нас нет задолженностей по защищенным статьям.
Мы продолжаем внедрять в жизнь новые условия реформы медицины в первичном звене, в следующем году первичка будет работать по-новому. Медучреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, будут напрямую получать деньги от государства на пациентов, которым они оказали ту или иную медицинскую помощь.
Кроме того, Харьковщина попала в пилотный проект – сейчас на уровне Минздрава выбираются три областные больницы, где за государственные деньги будет предоставляться медицинская помощь пациентам в стационаре. В ближайшее время мы определим эти больницы, которые в следующем году будут работать в новых условиях.
Главное, чтобы люди не почувствовали ухудшения от внедрения реформы. Поэтому мы заняли принципиальную позицию, когда создавали госпитальные округи. Во-первых, чтобы сохранить сеть здравоохранения, чтобы люди остались на своих рабочих местах. Во-вторых, чтобы пациенты могли получать медпомощь там, где привыкли.
Доступные лекарства – по электронному рецепту
— Со следующего года изменятся условия финансирование программы «Доступные лекарства». В этом году направлением средств на эту программу занималась облгосадминистрация, а что будет в следующем? К чему готовиться людям?
— Для пациентов ничего неожиданного и непонятного не произойдет. Действительно, некоторые изменения произойдут, но они касаются лишь финансовой стороны. Со следующего года государство будет направлять деньги непосредственно в аптеки, минуя «посредников» – в данном случае управление здравоохранения облгосадминистрации. Аптечная сеть будет заключать договоры с Национальной службой здоровья Украины, которая является распорядителем государственных средств и будет напрямую платить за тот объем препаратов, который реализует аптека в рамках программы. Кроме того, водится электронный рецепт. Получив у врача рецепт на приобретение того или иного препарата, человек может отоварить его где угодно – на Харьковщине или во Львове, в областном центре или в районе. Любая аптека, которая приобщилась к этой программе и имеет договор с Национальной службой здоровья, будет напрямую получать деньги от государства. В первом квартале следующего года программа будет работать еще по-старому, а вот с 1 апреля планируется переход на прямые расчеты.
«Доступные лекарства» – государственная программа, которая финансируется из госбюджета. Кстати, это одна из программ, которая профинансирована на 100%, и за два года ее работы на территории Харьковской области проблем не возникало. Безусловно, были случаи, когда не все лекарства, входящие в программу, были в наличии в той или иной аптеке – но уже понятны отношения между государством, аптеками, пациентами, врачами, которые выдают «бесплатные» рецепты. По этим рецептам пациент получает препарат либо бесплатно, либо с небольшой доплатой. И на сегодняшний день, повторюсь, эта программа стопроцентно профинансирована.
— Насколько эффективна программа? Как она сказалась на здоровье и качестве жизни украинцев?
— Безусловно, есть позитив. В текущем году выдано уже полтора миллиона рецептов, то есть люди получают системное лечение согласно назначениям врача. Наблюдается снижение количества обращений граждан в скорую помощь. Сократился процент людей с летальными исходами из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А почему наблюдается позитив? Потому что есть системность, которая дает положительные результаты.